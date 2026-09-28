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Грузия сыграла в безголовую ничью с Украиной в Тбилиси
Грузия сыграла в безголовую ничью с Украиной в Тбилиси
Sputnik Грузия
Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии 28.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче второго тура Лиги наций сыграла вничью с национальной командой Украины - 0:0. После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера. Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2. В стартовый состав вышли Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе и Георгий Цитаишвили. Несмотря на то, что гости пытались сдерживать хозяев жесткой игрой, сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов. На 15-й минуте Кварацхелия опасно исполнил штрафной. Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола. Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось. Сванадзе значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили. Но счет после этих замен не изменился. Сборная Грузии набрала первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В другом матче группы B2 сыграют Венгрия и Северная Ирландия. Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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спорт, грузия, новости, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа
спорт, грузия, новости, украина, футбол, сборная грузии по футболу, лига наций уефа

Грузия сыграла в безголовую ничью с Украиной в Тбилиси

22:07 28.09.2026 (обновлено: 23:56 28.09.2026)
© REUTERS Irakli GedenidzeМатч между сборными Грузии и Украины по футболу 28 сентября 2026 года
Матч между сборными Грузии и Украины по футболу 28 сентября 2026 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2026
© REUTERS Irakli Gedenidze
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Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче второго тура Лиги наций сыграла вничью с национальной командой Украины - 0:0.
После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера. Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2. В стартовый состав вышли Отар Китеишвили, Георгий Чакветадзе и Георгий Цитаишвили.
Несмотря на то, что гости пытались сдерживать хозяев жесткой игрой, сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов.
На 15-й минуте Кварацхелия опасно исполнил штрафной. Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола.
Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось. Сванадзе значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили. Но счет после этих замен не изменился.
Сборная Грузии набрала первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В другом матче группы B2 сыграют Венгрия и Северная Ирландия.
Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.
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