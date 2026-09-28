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Грузия увеличила импорт свинины из России почти в пять раз за год

Грузия увеличила импорт свинины из России почти в пять раз за год

Sputnik Грузия

По итогам восьми месяцев текущего года импорт российской свинины Грузией сократился на 45%, до 4,85 миллиона долларов 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T18:19+0400

2026-09-28T18:19+0400

2026-09-28T18:19+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Поставки свинины из России в Грузию в августе выросли в 4,7 раза в годовом выражении и в полтора раза – в месячном, до максимальных с начала года 906 тысяч долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.При этом по итогам восьми месяцев года импорт российской свинины Грузией сократился на 45%, до 4,85 миллиона долларов. Россия среди поставщиков свинины в Грузию расположилась на втором месте. Первое заняла Бразилия с 5,4 миллиона долларов. Также свинина приезжала из Испании (182 тысячи долларов), Германии (85 тысяч) и Аргентины (44 тысячи). Кроме того, в августе Грузия импортировала из России мясо и субпродукты домашней птицы – на максимальную с прошлого ноября сумму в 241 тысячу долларов. Это на 30% больше, чем в июле, и на 25% больше, чем в прошлом августе. Суммарные поставки птицы за восемь месяцев достигли 1,2 миллиона долларов (-8%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, свинья, россия, торговля