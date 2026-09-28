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Какой будет погода в ближайшие дни в Грузии? Прогноз синоптиков
Какой будет погода в ближайшие дни в Грузии? Прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, предупреждают метеорологи 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T19:20+0400
2026-09-28T19:20+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии с конца дня 28 сентября и до утра 1 октября ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Синоптики прогнозируют грозы, град, усиление ветра и шторм на море в 3–4 балла. Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению или активизации оползневых и селевых процессов в горных районах. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды
Какой будет погода в ближайшие дни в Грузии? Прогноз синоптиков
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, предупреждают метеорологи
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии с конца дня 28 сентября и до утра 1 октября ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Синоптики прогнозируют грозы, град, усиление ветра и шторм на море в 3–4 балла.
Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению или активизации оползневых и селевых процессов в горных районах. Уровень опасности оценивается специалистами как средний.