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Какой будет погода в ближайшие дни в Грузии? Прогноз синоптиков

Какой будет погода в ближайшие дни в Грузии? Прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, предупреждают метеорологи 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T19:20+0400

2026-09-28T19:20+0400

2026-09-28T19:20+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии с конца дня 28 сентября и до утра 1 октября ожидаются дожди, местами сильные, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Синоптики прогнозируют грозы, град, усиление ветра и шторм на море в 3–4 балла. Сильные осадки могут привести к значительному повышению уровня воды в реках, паводкам на малых реках, а также к возникновению или активизации оползневых и селевых процессов в горных районах. Уровень опасности оценивается специалистами как средний. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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прогноз погоды в грузии, погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды