Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260928/mer-tbilisi-pribyl-v-kitay-s-rabochim-vizitom-300840127.html
Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом
Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом
Sputnik Грузия
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T11:58+0400
2026-09-28T12:01+0400
грузия
новости
тбилиси
китай
каха каладзе
азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/02/300411689_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4ff9e3c514400b6bfc604f8c89eb3df6.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыл с рабочим визитом в Китай, где осмотрит вагоны метро, предназначенные для столицы Грузии, и проведет ряд встреч, сообщили в пресс-службе городских властей. Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп " о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро. В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем. "Мэр Тбилиси вместе с членами делегации посетит крупнейшую в мире компанию-производителя вагонов метро CRRC, где проведет встречу с директором компании Сунь Юнцаем и осмотрит вагоны метро, предназначенные для Тбилиси", – говорится в сообщении. В состав грузинской делегации вместе с мэром Тбилиси входит директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
китай
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/02/300411689_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f0193e15a0f6804fba10cc53da19b658.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, китай, каха каладзе, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
грузия, новости, тбилиси, китай, каха каладзе, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)

Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом

11:58 28.09.2026 (обновлено: 12:01 28.09.2026)
© Courtesy of Tbilisi City Hall Мэр Тбилиси Каха Каладзе
Мэр Тбилиси Каха Каладзе - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2026
© Courtesy of Tbilisi City Hall
Подписаться
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыл с рабочим визитом в Китай, где осмотрит вагоны метро, предназначенные для столицы Грузии, и проведет ряд встреч, сообщили в пресс-службе городских властей.
Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп " о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро.
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем.
"Мэр Тбилиси вместе с членами делегации посетит крупнейшую в мире компанию-производителя вагонов метро CRRC, где проведет встречу с директором компании Сунь Юнцаем и осмотрит вагоны метро, предназначенные для Тбилиси", – говорится в сообщении.
В состав грузинской делегации вместе с мэром Тбилиси входит директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков.
Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0