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Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом
Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом
Sputnik Грузия
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T11:58+0400
2026-09-28T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыл с рабочим визитом в Китай, где осмотрит вагоны метро, предназначенные для столицы Грузии, и проведет ряд встреч, сообщили в пресс-службе городских властей. Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп " о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро. В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем. "Мэр Тбилиси вместе с членами делегации посетит крупнейшую в мире компанию-производителя вагонов метро CRRC, где проведет встречу с директором компании Сунь Юнцаем и осмотрит вагоны метро, предназначенные для Тбилиси", – говорится в сообщении. В состав грузинской делегации вместе с мэром Тбилиси входит директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, тбилиси, китай, каха каладзе, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
грузия, новости, тбилиси, китай, каха каладзе, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib)
Мэр Тбилиси прибыл в Китай с рабочим визитом
11:58 28.09.2026 (обновлено: 12:01 28.09.2026)
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе прибыл с рабочим визитом в Китай, где осмотрит вагоны метро, предназначенные для столицы Грузии, и проведет ряд встреч, сообщили в пресс-службе городских властей.
Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп " о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро.
В рамках визита Каладзе встретится с мэром города Нанкин Ли Чжунцзюнем.
"Мэр Тбилиси вместе с членами делегации посетит крупнейшую в мире компанию-производителя вагонов метро CRRC, где проведет встречу с директором компании Сунь Юнцаем и осмотрит вагоны метро, предназначенные для Тбилиси", – говорится в сообщении.
В состав грузинской делегации вместе с мэром Тбилиси входит директор Тбилисской транспортной компании Георгий Шарков.
Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).