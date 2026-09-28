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Платить или не платить? В Грузии меняют правила налога на имущество

Платить или не платить? В Грузии меняют правила налога на имущество

Sputnik Грузия

В результате изменений от налога на имущество будут освобождены около 81 тысячи граждан 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии планируют изменить правила уплаты налога на имущество – соответствующий законопроект будет представлен бюро парламента в понедельник. Согласно инициативе, порог в 40 тысяч лари отменяется, а обязанность по уплате налога на имущество останется только у тех граждан, чей годовой доход составляет 100 тысяч лари и более. В результате изменений от налога на имущество будут освобождены около 81 тысячи граждан. "Это облегчит финансовое положение наших граждан. Это очень важно, поскольку примерно 81 тысяча граждан будет освобождена от налога на имущество", – заявил делегат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Зука Руруа. По его словам, решение является частью инициатив команды парламентского большинства, направленных на поддержку граждан. Парламент намерен рассмотреть законопроект в ускоренном порядке. Изменения должны вступить в силу с 1 октября и коснутся деклараций об имуществе, которые будут заполняться в текущем году. На сегодняшний день налогом на имущество облагаются те, чей годовой доход превышает 40 тысяч лари. Сюда входит и доход членов семьи, проживающих с налогоплательщиком вместе на постоянной основе. Оплата производится ежегодно, до 15 ноября. Семьей по законодательству Грузии считается: супруг, несовершеннолетние дети, а также родители, бабушки, дедушки, внуки, братья, сестры, которые проживают с лицом, заполняющим декларацию. При этом доходом считается любой доход и прибыль, полученная семьей за год, в том числе от бизнеса, переводов и зарплаты. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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