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Празднование "Тбилисоба-2026" обойдется правительству Грузии в 3 миллиона лари
Празднование "Тбилисоба-2026" обойдется правительству Грузии в 3 миллиона лари
Sputnik Грузия
В 2026 году "Тбилисоба" пройдет 3 и 4 октября на пяти локациях столицы 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T22:19+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии разрешило мэрии Тбилиси провести упрощенные закупки на сумму до 3,1 миллиона лари для мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня города "Тбилисоба", говорится в распоряжении, опубликованном 18 сентября. В 2026 году "Тбилисоба" пройдет 3 и 4 октября на пяти локациях столицы. Помимо традиционных парка Рике и площади Орбелиани, посетители смогут побывать на площади Гудиашвили, в Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста. Решение объясняется необходимостью провести мероприятия государственного и общественного значения в ограниченные сроки. Также будут организованы дегустации и продажа грузинских блюд, вина, меда и традиционных сладостей. Церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября в 20:00. Полная программа опубликована на официальном сайте мэрии города. С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы. Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисоба, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисоба, мэрия тбилиси
Празднование "Тбилисоба-2026" обойдется правительству Грузии в 3 миллиона лари
В 2026 году "Тбилисоба" пройдет 3 и 4 октября на пяти локациях столицы
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии разрешило мэрии Тбилиси провести упрощенные закупки на сумму до 3,1 миллиона лари для мероприятий, запланированных в рамках празднования Дня города "Тбилисоба", говорится в распоряжении, опубликованном 18 сентября.
В 2026 году "Тбилисоба" пройдет 3 и 4 октября на пяти локациях столицы. Помимо традиционных парка Рике и площади Орбелиани, посетители смогут побывать на площади Гудиашвили, в Легвтахеви, на площади Европы и у Метехского моста.
Решение объясняется необходимостью провести мероприятия государственного и общественного значения в ограниченные сроки.
Для гостей подготовят культурные, развлекательные и спортивные мероприятия, концерты, театрализованные представления, фотозоны, открытый кинотеатр, гастрономические и предпринимательские зоны.
Также будут организованы дегустации и продажа грузинских блюд, вина, меда и традиционных сладостей. Церемония награждения почетных граждан Тбилиси состоится 4 октября в 20:00. Полная программа опубликована на официальном сайте мэрии города.
С 2018 года "Тбилисоба" ежегодно проводится в первый выходной октября, а не в конце месяца, как было принято ранее. Лишь дважды празднование Дня города было отменено: в 2020 году – из-за пандемии коронавируса, и в 2021-м – из-за трагедии в Батуми, где рухнул жилой дом и были жертвы.
Впервые День города в Тбилиси отметили в октябре 1979 года. Из-за сложного социально-экономического периода в истории Грузии с 1989 по 1994 год праздник не отмечался. С 1995-го его возродили.