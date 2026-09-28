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Ртвели 2026: до 100 тысяч тонн винограда переработали на востоке Грузии
Ртвели 2026: до 100 тысяч тонн винограда переработали на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано около 14 тысяч тонн 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T23:31+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 100 тысяч тонн винограда, 70 тысяч из которого – качественный виноград высокой кондиции, сообщили в Национальном агентстве вина. По информации агентства, из сданного на заводы винограда лишь 0,7% – некачественный и неспелый. По состоянию на 28 сентября виноград сдали до 7 тысяч фермеров. Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано около 14 тысяч тонн. Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети. Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона. Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари. В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари. Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн. В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, экономика, новости, кахети, восточная грузия, рача, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, ртвели архив
грузия, экономика, новости, кахети, восточная грузия, рача, национальное агентство вина, вино и виноделие грузии, грузинское вино, ртвели архив
Ртвели 2026: до 100 тысяч тонн винограда переработали на востоке Грузии
Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано около 14 тысяч тонн
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 100 тысяч тонн винограда, 70 тысяч из которого – качественный виноград высокой кондиции, сообщили в Национальном агентстве вина.
Сбор урожая винограда проходит в Грузии осенью. Начинается он в регионе Кахети в конце августа – первых числах сентября, а завершается в горных регионах страны, в том числе в Раче, на родине легендарной хванчкары.
По информации агентства, из сданного на заводы винограда лишь 0,7% – некачественный и неспелый.
По состоянию на 28 сентября виноград сдали до 7 тысяч фермеров.
Ртвели в Кахети находится в пиковой фазе – за минувшие сутки было переработано около 14 тысяч тонн.
Сбор и размещение урожая с разной степенью активности продолжаются во всех муниципалитетах Кахети.
Государственное предприятие "Компания по управлению урожаем" принимает виноград от фермеров на 22 локациях в различных муниципалитетах региона.
В целях организованного проведения ртвели и полной реализации урожая, по решению правительства Грузии, в случае избыточного урожая каждый виноградарь получит возможность сдать свой виноград. С этой целью ООО "Компания по управлению урожаем" будет принимать выращенный в Кахети виноград у физических лиц в соответствии с установленными условиями.
Цена кондиционного "саперави", сахаристость которого составляет не менее 20%, определена в размере 1,50 лари за 1 кг. Цена на "саперави" с сахаристостью от 16% до 20% составит 1,00 лари, а с сахаристостью менее 16% – 0,50 лари.
В случае "ркацители" и других винных сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена винограда с сахаристостью не менее 19% составит 1,30 лари, от 16% до 19% – 0,90 лари, а в случае сахаристости менее 16% – 0,50 лари.
Прогнозируемый урожай в 2026 году составляет около 320 тысяч тонн.
В ходе сбора урожая 2025 года правительству пришлось закупить 145,7 тысячи тонн винограда за счет средств государственного бюджета, потратив 241 миллион лари.