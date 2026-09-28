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Сафаров: Грузии не придется выбирать между торговлей с Россией и Китаем
Сафаров: Грузии не придется выбирать между торговлей с Россией и Китаем
Sputnik Грузия
Грузии не придется выбирать между Россией и Китаем, несмотря на растущую роль Пекина во внешней торговле страны. 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T13:37+0400
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Москва и Пекин занимают разные экономические ниши и заинтересованы в развитии общих евразийских торговых и логистических связей, поэтому сотрудничество Тбилиси одновременно с двумя партнерами не создает противоречий.Такое мнение в интервью Sputnik Грузия высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.Кроме того, Москва и Пекин заинтересованы в развитии евразийских торговых и логистических связей. Поэтому, по мнению Сафарова, требовать от Тбилиси выбрать одного партнера в ущерб другому они не будут.При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего развития торговли эксперт называет финансовую инфраструктуру – используемые инструменты и валюты расчетов.Как Грузия может использовать сотрудничество сразу с двумя крупнейшими экономиками и какое место ей отводится в новой системе евразийской торговли – смотрите в интервью.
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Сафаров: Грузии не придется выбирать между торговлей с Россией и Китаем

13:37 28.09.2026
© video: Sputnik / Stringer
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Грузии не придется выбирать между Россией и Китаем, несмотря на растущую роль Пекина во внешней торговле страны.
Москва и Пекин занимают разные экономические ниши и заинтересованы в развитии общих евразийских торговых и логистических связей, поэтому сотрудничество Тбилиси одновременно с двумя партнерами не создает противоречий.

Такое мнение в интервью Sputnik Грузия высказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ Руслан Сафаров.

Кроме того, Москва и Пекин заинтересованы в развитии евразийских торговых и логистических связей. Поэтому, по мнению Сафарова, требовать от Тбилиси выбрать одного партнера в ущерб другому они не будут.

При этом одним из ключевых вопросов дальнейшего развития торговли эксперт называет финансовую инфраструктуру – используемые инструменты и валюты расчетов.

Как Грузия может использовать сотрудничество сразу с двумя крупнейшими экономиками и какое место ей отводится в новой системе евразийской торговли – смотрите в интервью.
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