Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260928/schitaete-li-vy-chto-u-prozapadnoy-gruzinskoy-oppozitsii-est-politicheskiy-plan-deystviy-300845971.html
Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?
Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?
Sputnik Грузия
28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T15:09+0400
2026-09-28T15:09+0400
грузия
новости
политика
опрос
опрос sputnik
опрос sputnik грузия
опрос на сайте
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_0:19:800:469_1920x0_80_0_0_df2fb8ed928cb7b3e424f4d4d6f21802.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/1f/297885992_76:0:725:487_1920x0_80_0_0_61e5638a9fc72a36441d69aa597ef85a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы

Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?

15:09 28.09.2026
© Opposition Alliance "Альянс оппозиции" запускает национальную кампанию по мобилизации
Альянс оппозиции запускает национальную кампанию по мобилизации - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2026
© Opposition Alliance
Подписаться
Голосов15
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0