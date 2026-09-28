https://sputnik-georgia.ru/20260928/schitaete-li-vy-chto-u-prozapadnoy-gruzinskoy-oppozitsii-est-politicheskiy-plan-deystviy-300845971.html
Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?
Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?
Sputnik Грузия
28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T15:09+0400
2026-09-28T15:09+0400
2026-09-28T15:09+0400
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Sputnik Грузия
грузия, новости, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
грузия, новости, политика, опрос, опрос sputnik, опрос sputnik грузия, опрос на сайте, опросы
Считаете ли вы, что у прозападной грузинской оппозиции есть политический план действий?
© Opposition Alliance "Альянс оппозиции" запускает национальную кампанию по мобилизации
© Opposition Alliance
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