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Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото
Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото
Sputnik Грузия
Грузинские болельщики устроили шествие по центру Тбилиси к стадиону "Динамо Арена" перед встречей сборной своей страны с командой Украины. 28.09.2026, Sputnik Грузия
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Игра сборных Грузии и Украины прошла в рамках Лиги наций УЕФА.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, спорт, болельщики, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, спорт, болельщики, фото

Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото

20:00 28.09.2026 (обновлено: 01:02 29.09.2026)
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Грузинские болельщики устроили шествие по центру Тбилиси к стадиону "Динамо Арена" перед встречей сборной своей страны с командой Украины.
Игра сборных Грузии и Украины прошла в рамках Лиги наций УЕФА.
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси.

Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/9
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Так фаны сборной Грузии шли к стадиону "Динамо Арена",

Так фаны сборной Грузии шли к стадиону &quot;Динамо Арена&quot;, - Sputnik Грузия
2/9
© photo: Sputnik / Stringer

Так фаны сборной Грузии шли к стадиону "Динамо Арена",

© photo: Sputnik / Stringer

чтобы поддержать свою команду во время игры со сборной Украины.

чтобы поддержать свою команду во время игры со сборной Украины. - Sputnik Грузия
3/9
© photo: Sputnik / Stringer

чтобы поддержать свою команду во время игры со сборной Украины.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие прошло по проспекту Давида Агмашенебели.

Шествие прошло по проспекту Давида Агмашенебели. - Sputnik Грузия
4/9
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие прошло по проспекту Давида Агмашенебели.

© photo: Sputnik / Stringer

По пути болельщики жгли файеры и скандировали лозунги.

По пути болельщики жгли файеры и скандировали лозунги. - Sputnik Грузия
5/9
© photo: Sputnik / Stringer

По пути болельщики жгли файеры и скандировали лозунги.

© photo: Sputnik / Stringer

Шествие снимали на смартфоны и камеры не только журналисты, но и многочисленные прохожие.

Шествие снимали на смартфоны и камеры не только журналисты, но и многочисленные прохожие. - Sputnik Грузия
6/9
© photo: Sputnik / Stringer

Шествие снимали на смартфоны и камеры не только журналисты, но и многочисленные прохожие.

© photo: Sputnik / Stringer

В шествии приняли участие сотни человек.

В шествии приняли участие сотни человек. - Sputnik Грузия
7/9
© photo: Sputnik / Stringer

В шествии приняли участие сотни человек.

© photo: Sputnik / Stringer

Автомобильное движение было временно остановлено на время шествия на той части проспекта, где были болельщики.

Автомобильное движение было временно остановлено на время шествия на той части проспекта, где были болельщики. - Sputnik Грузия
8/9
© photo: Sputnik / Stringer

Автомобильное движение было временно остановлено на время шествия на той части проспекта, где были болельщики.

© photo: Sputnik / Stringer

По пути следования процессии участников шествия сопровождала патрульная полиция.

По пути следования процессии участников шествия сопровождала патрульная полиция. - Sputnik Грузия
9/9
© photo: Sputnik / Stringer

По пути следования процессии участников шествия сопровождала патрульная полиция.

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