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Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото
Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото
Sputnik Грузия
Грузинские болельщики устроили шествие по центру Тбилиси к стадиону "Динамо Арена" перед встречей сборной своей страны с командой Украины. 28.09.2026, Sputnik Грузия
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Игра сборных Грузии и Украины прошла в рамках Лиги наций УЕФА.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, спорт, болельщики, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, футбол, спорт, болельщики, фото
Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото
20:00 28.09.2026 (обновлено: 01:02 29.09.2026)
Грузинские болельщики устроили шествие по центру Тбилиси к стадиону "Динамо Арена" перед встречей сборной своей страны с командой Украины.
Игра сборных Грузии и Украины прошла в рамках Лиги наций УЕФА.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси.
Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси.
© photo: Sputnik / Stringer
Так фаны сборной Грузии шли к стадиону "Динамо Арена",
Так фаны сборной Грузии шли к стадиону "Динамо Арена",
© photo: Sputnik / Stringer
чтобы поддержать свою команду во время игры со сборной Украины.
чтобы поддержать свою команду во время игры со сборной Украины.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие прошло по проспекту Давида Агмашенебели.
Шествие прошло по проспекту Давида Агмашенебели.
© photo: Sputnik / Stringer
По пути болельщики жгли файеры и скандировали лозунги.
По пути болельщики жгли файеры и скандировали лозунги.
© photo: Sputnik / Stringer
Шествие снимали на смартфоны и камеры не только журналисты, но и многочисленные прохожие.
Шествие снимали на смартфоны и камеры не только журналисты, но и многочисленные прохожие.
© photo: Sputnik / Stringer
В шествии приняли участие сотни человек.
В шествии приняли участие сотни человек.
© photo: Sputnik / Stringer
Автомобильное движение было временно остановлено на время шествия на той части проспекта, где были болельщики.
Автомобильное движение было временно остановлено на время шествия на той части проспекта, где были болельщики.
© photo: Sputnik / Stringer
По пути следования процессии участников шествия сопровождала патрульная полиция.
По пути следования процессии участников шествия сопровождала патрульная полиция.