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Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото

Шествие грузинских болельщиков по центру Тбилиси перед матчем с Украиной - фото

Sputnik Грузия

Грузинские болельщики устроили шествие по центру Тбилиси к стадиону "Динамо Арена" перед встречей сборной своей страны с командой Украины. 28.09.2026, Sputnik Грузия

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Игра сборных Грузии и Украины прошла в рамках Лиги наций УЕФА.

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