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Сколько квартир продано в Тбилиси в августе?

Сколько квартир продано в Тбилиси в августе?

Sputnik Грузия

Продажи в новых проектах по сравнению с августом прошлого года выросли на 23,7% 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T09:01+0400

2026-09-28T09:01+0400

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недвижимость в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси в августе 2026 года вырос на 18,9% по сравнению с августом 2025 года – всего было продано 3,4 тысячи квартир, сообщается в обзоре компании Colliers Georgia. Согласно обзору, за отчетный период объем рынка увеличился на 35,2% и составил до 297 миллионов долларов. Продажи в новых проектах по сравнению с августом прошлого года выросли на 23,7%. Рост зафиксирован как на первичном (22,9%), так и на вторичном рынке (24,5%) новостроек. По информации компании, рост числа транзакций в новых проектах отражает увеличившееся предложение, при этом основная часть роста приходится на районы Самгори и Диди Дигоми. Количество транзакций увеличилось и в старых проектах – на 3,8%. В Тбилиси большинство транзакций как в старых, так и в новых проектах приходится на граждан Грузии, доля иностранных граждан в прошлом месяце составила 14%. В августе в Тбилиси средневзвешенная цена продажи квартир в новостройках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 10,4% в спальных районах, на 16% — рядом с центром, а в центре города зафиксирован рост на 16,7%. В масштабах всего города рост средневзвешенной цены первичных транзакций составил 11,9%. На вторичном же рынке средневзвешенная цена в масштабах города увеличилась на 11%. В этот период средневзвешенная цена продажи старых квартир в столице по сравнению с августом 2025 года выросла на 3,4% в центре города, на 19,1% — рядом с центром, а в спальных районах зафиксирован рост на 12,6%. В масштабах всего города цены в старых проектах увеличились на 10,5%. По данным компании, в 2025 году спрос на квартиры в грузинской столице вырос на 3,1% по сравнению с 2024 годом – было продано 41,6 тысячи. За отчетный период объем рынка увеличился на 15,2% и составил до 3,2 млрд долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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