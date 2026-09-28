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Суд и новые схемы: депутат рассказал, что ждет оппозицию Грузии до 2028 года

Суд и новые схемы: депутат рассказал, что ждет оппозицию Грузии до 2028 года

Sputnik Грузия

Мачавариани заявил, что "Лело" и "За Грузию" должны были дистанцироваться от Нацдвижения, чтобы привлечь нейтральных избирателей. Позже, по его словам, их... 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T14:25+0400

2026-09-28T14:25+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Иностранные силы еще предложат до парламентских выборов 2028 года новые схемы переформатирования оппозиции в Грузии, однако прежде оппозиционные партии ожидает судебный процесс по вопросу об их запрете, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Леван Мачавариани. По его словам, подавляющее большинство оппозиционных партий Грузии представляет собой "агентурные группы", управляемые иностранными силами. Эти силы, по мнению депутата, неоднократно пытались менять конфигурацию оппозиции для привлечения различных категорий избирателей. "До 2028 года внешние силы еще предложат нам новые схемы переформатирования. Однако пусть не забывают, что впереди у них судебный процесс по вопросу о запрете их агентурных партий!" – написал Мачавариани в соцсети. По словам депутата, перед парламентскими выборами 2024 года партия "Лело" и партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" должны были дистанцироваться от "коллективного Нацдвижения", чтобы привлечь так называемых нейтральных и неопределившихся избирателей. При этом "Лело" должно было позиционироваться как "полурадикальная" сила, а партия Гахария – как "якобы конструктивная". Отдельно Мачавариани связал эту стратегию с событиями 4 октября. По его версии, "Лело" заняло "полурадикальную" позицию, поддержав участие в выборах утром и акцию протеста вечером, тогда как партия Гахария отказалась присоединяться к акции, позиционируя себя как "якобы конструктивная" сила. Одними из главных вопросов, объединивших, по мнению депутата, оппозиционные партии и НПО, стали закон "О прозрачности иностранного влияния" и закон о запрете ЛГБТ-пропаганды*. "Для иностранных сил настолько важны эти два вопроса, что они сами спровоцировали полную люстрацию своей агентуры", – заявил Мачавариани. Депутат также отметил снижение электоральной поддержки "Лело" и партии Гахария на выборах 2025 года по сравнению с 2024 годом. По его словам, количество избирателей "Лело" сократилось вдвое, а партии Гахария – втрое. По оценке Мачавариани, это свидетельствует о том, что избиратели разобрались в различных конфигурациях оппозиции.* Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, георгий гахария, грузинская мечта - демократическая грузия