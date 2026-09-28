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В Грузии задержана бабушка, принудившая внучку к браку

В Грузии задержана бабушка, принудившая внучку к браку

Sputnik Грузия

Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T12:32+0400

2026-09-28T12:32+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Полиция Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы, задержала женщину по обвинению в принуждении несовершеннолетней внучки к замужеству, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемая, действуя по мотивам гендерной дискриминации, против воли своей внучки вынудила ее выйти замуж за односельчанина. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "Принуждение к заключению брака". Обвиняемой грозит до четырех лет тюрьмы. Четыре года назад в одном из сел Сагареджо (регион Кахети) была убита 14-летняя школьница Айтадж Шахмарова, которая находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Супруг Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев при попытке бегства убил девушку. Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к бессрочному тюремному заключению. К уголовной ответственности были привлечены мать и дядя убитой, которые и выдали девушку замуж. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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