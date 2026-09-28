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В Грузии задержана бабушка, принудившая внучку к браку
В Грузии задержана бабушка, принудившая внучку к браку
Sputnik Грузия
Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы 28.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Полиция Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы, задержала женщину по обвинению в принуждении несовершеннолетней внучки к замужеству, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Обвиняемая, действуя по мотивам гендерной дискриминации, против воли своей внучки вынудила ее выйти замуж за односельчанина. Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "Принуждение к заключению брака". Обвиняемой грозит до четырех лет тюрьмы. Четыре года назад в одном из сел Сагареджо (регион Кахети) была убита 14-летняя школьница Айтадж Шахмарова, которая находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Супруг Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев при попытке бегства убил девушку. Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к бессрочному тюремному заключению. К уголовной ответственности были привлечены мать и дядя убитой, которые и выдали девушку замуж. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, марнеули, квемо картли
В Грузии задержана бабушка, принудившая внучку к браку
12:32 28.09.2026 (обновлено: 13:43 28.09.2026)
Теперь женщине грозит до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Полиция Марнеули (регион Квемо Картли), где компактно проживают этнические азербайджанцы, задержала женщину по обвинению в принуждении несовершеннолетней внучки к замужеству, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Обвиняемая, действуя по мотивам гендерной дискриминации, против воли своей внучки вынудила ее выйти замуж за односельчанина.
Расследование ведется по статье Уголовного кодекса Грузии "Принуждение к заключению брака". Обвиняемой грозит до четырех лет тюрьмы.
Четыре года назад в одном из сел Сагареджо (регион Кахети) была убита 14-летняя школьница Айтадж Шахмарова, которая находилась в принудительном браке с 28-летним мужчиной. Супруг Асим Садыков похитил Айтадж, а спустя несколько месяцев при попытке бегства убил девушку.
Убийство Айтадж вызвало беспрецедентный резонанс в грузинском обществе. Убийца был приговорен к бессрочному тюремному заключению. К уголовной ответственности были привлечены мать и дядя убитой, которые и выдали девушку замуж.