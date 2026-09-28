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Внутренний туризм в Грузии, 2026
Внутренний туризм в Грузии, 2026
Sputnik Грузия
Развитие внутреннего туризма на фоне геополитических потрясений и попыток диверсификации доходов стало актуальной темой. Грузия известна своими туристическими... 28.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-28T15:31+0400
2026-09-28T15:31+0400
2026-09-28T15:31+0400
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Развитие внутреннего туризма на фоне геополитических потрясений и попыток диверсификации доходов стало актуальной темой. Грузия известна своими туристическими сезонами, привлекающими иностранных путешественников.Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, насколько хорошо развит внутренний туризм по сравнению с международным. Большинство проголосовавших – 45,2% – считают, что "скорее нет". За ответ "нет" проголосовали еще 26%. Лишь 15,1% читателей выбрали ответ "да", и еще меньше – 11% – "скорее да".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
туризм, грузия, экономика, новости, инфографика, инфографика
Внутренний туризм в Грузии, 2026
Развитие внутреннего туризма на фоне геополитических потрясений и попыток диверсификации доходов стало актуальной темой. Грузия известна своими туристическими сезонами, привлекающими иностранных путешественников.
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, насколько хорошо развит внутренний туризм по сравнению с международным. Большинство проголосовавших – 45,2% – считают, что "скорее нет". За ответ "нет" проголосовали еще 26%. Лишь 15,1% читателей выбрали ответ "да", и еще меньше – 11% – "скорее да".