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Вучич вручил Брнабич документы и печать президента в день ее 50-летия

Вучич вручил Брнабич документы и печать президента в день ее 50-летия

Sputnik Грузия

Брнабич будет исполнять обязанности главы государства до декабрьских выборов, а Вучич возглавит коалицию правящей партии на парламентских выборах 25 октября 28.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-28T12:55+0400

2026-09-28T12:55+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Президент Сербии Александр Вучич, ранее заявивший об отставке, передал президентские полномочия председателю скупщины Ане Брнабич. Это произошло в день ее 50-летия, следует из трансляции агентства Танюг."С какой легкостью она приняла должность, сегодня у Аны – день рождения", – сказал глава государства.Вучич официально вручил Брнабич документы и печать. Она ответила, что будет исполнять должность "всем своим существом", пока народ не выберет нового президента.О своей отставке Вучич объявил накануне вечером. Он объяснил это решение намерением возглавить коалицию вокруг правящей Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах, назначенных на 25 октября.Брнабич будет исполнять обязанности президента до выборов главы государства в декабре. В 2017-2024 годах она занимала пост премьер-министра, а до этого последовательно возглавляла министерства государственного и местного самоуправления, финансов и иностранных дел. Перед началом политической карьеры училась в США и Великобритании, затем занимала руководящие должности в USAID и других НПО. Брнабич станет первой главой сербского государства, чей дед был хорватом, и первой, кто открыто состоит в однополых отношениях*.* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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