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Коллективные силы ОДКБ учатся оперативно реагировать в Челябинской области

Коллективные силы ОДКБ учатся оперативно реагировать в Челябинской области

Sputnik Грузия

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В России на полигоне "Чебаркульский" проходят совместные командно-штабные и специальные учения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ – "Взаимодействие-2026", "Поиск-2026" и "Эшелон-2026". Задействованы воинские контингенты пяти государств: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана – всего около 2000 военнослужащих и 350 единиц вооружения, военной и специальной техники. Основная цель учений – отработка действий в условиях приграничного вооруженного конфликта. Акценты – командно-штабное взаимодействие, разведка, применение БПЛА и робототехнических комплексов, отработка ПВО, материально-техническое обеспечение группировки войск, с учетом опыта СВО.Накануне учений начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков отметил "крайне сложную военно-политическую обстановку в мире", деградацию международных отношений, приближение "зон нестабильности" вплотную к границам государств-союзников по ОДКБ. Страны ОДКБ не заинтересованы в развитии событий по украинскому, иранскому или венесуэльскому сценарию, поэтому намерены и далее совершенствовать вооружение, системно наращивать оперативные возможности Коллективных сил.Боевая подготовка войск ОДКБ организована с учетом опыта современных вооруженных конфликтов с широким применением БПЛА, технических средств разведки и РЭБ. Группировка на полигоне "Чебаркульский" отрабатывает действия в условиях, максимально приближенных к боевым. Применяются разведывательные и ударные FPV-дроны, корректируется огонь артиллерии и авиации. Особое внимание – выполнению задач в лесистой местности.На первом полигонном этапе 28 сентября состоялись специальные учения "Поиск-2026". Разведывательные группы отработали обнаружение противника с помощью FPV-дронов, передачу данных и взаимодействие подразделений с огневыми средствами. Цель "Поиска" – совершенствование практических навыков органов управления и личного состава разведывательных подразделений – достигнута. Впереди – новые сложные этапы боевого и тылового взаимодействия войск.Ударный кулакВ учениях участвуют воинские контингенты и формирования сил специального назначения органов безопасности и полиции, уполномоченных ведомств в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций пяти стран, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.Межвидовый полигон "Чебаркуль" Центрального военного округа расположен в Челябинской области, и считается достойной площадкой для проведения международных маневров. Боевая подготовка здесь организована в трех взаимосвязанных компонентах: "Взаимодействие" – командно-штабное учение КСОР (отработка системы управления и алгоритмов совместных действий), "Поиск" ориентирован на задачи разведывательных сил и средств, "Эшелон" – сложный комплекс отработки материально-технического обеспечения группировки войск, с учетом национальных стандартов.Оборонный потенциал ОДКБ составляют вооруженные силы государств-членов организации. Коалиционные группировки войск призваны оперативно реагировать на угрозы безопасности государств ОДКБ во всем их спектре. Региональные группировки созданы для действий в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Все группировки объединены в Коллективные силы оперативного реагирования (всего около 25 тыс. военных в составе Коллективных силы быстрого развертывания и Коллективных сил оперативного реагирования). Здесь важны количество и качество, теория и практика.Военная составляющая ОДКБ развивается с учетом геополитической обстановки в зоне ответственности организации. Реагирование на угрозы по периметру границ – основная составляющая деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Особое внимание ОДКБ уделяет Центрально-Азиатскому региону безопасности. Объединенный штаб ОДКБ – постоянно действующий орган, ответственный за разработку предложений и реализацию решений по военной составляющей Организации. Географический выбор полигона в Челябинской области неслучаен.Безусловно учения послужат дальнейшему совершенствованию, повышению боевой готовности Коллективных сил к выполнению задач по предназначению и, по словам начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковника Андрея Сердюкова, "позволят продемонстрировать решимость Организации, готовность силового компонента к обеспечению коллективной безопасности". Важность постоянной готовности Коллективных сил оперативного реагирования к совместным операциям в зоне ответственности ОДКБ подчеркнул и представитель командования Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Машьянов.Россия с 2008 года своим примером показывает соседям, как надо отстаивать национальные интересы и защищать зону безопасности от внешнего деструктивного влияния Запада. Москва убеждением и принуждением к миру, инструментами СВО создает и укрепляет равную и неделимую систему международной безопасности.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на МАКС и в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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россия, в мире, аналитика, сша, беларусь, казахстан, одкб, нато, колумнисты