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АБИИ выделил 158,5 млн евро для модернизации дорог на востоке Грузии
АБИИ выделил 158,5 млн евро для модернизации дорог на востоке Грузии
Sputnik Грузия
Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) было оформлено кредитное соглашение, которое предусматривает выделение Грузии приблизительно 158,5 млн евро, сообщило министерство финансов. Кредит направлен на реализацию проекта TC-GATE (Транскаспийский транспортный коридор – повышение доступности и совершенствование транспортной системы Грузии), целью которого является усиление эффективности и устойчивости грузинского участка регионального торгово-транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Документ подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и старший инвестиционный директор АБИИ (государственный сектор, глобальные проекты и корпоративные финансы) Константин Лимитовский. Целью проекта является строительство участков четырехполосной автомобильной дороги от Бадиаури до Чалаубани (лот 4 – 21,7 км) и от Чалаубани до Бакурцихе (лот 5 – 9,1 км) вдоль Кахетинского шоссе, а также участка автомобильной дороги от Гурджаани до Телави (36,6 км). Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро, и в его рамках Всемирным банком уже утверждено и выделено Грузии 158 млн евро. По информации Минфина, данные инвестиции в сектор автомобильных дорог являются очередным важным шагом для повышения эффективности Среднего коридора (Middle Corridor), что также будет способствовать улучшению продуктивности и устойчивости транспортной инфраструктуры страны и долгосрочному экономическому росту Грузии. Исполнительной организацией проекта станет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а непосредственно реализовывать проект будет Департамент автомобильных дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, кахети, азиатский банк развития (абр), азия, всемирный банк, департамент автомобильных дорог
экономика, грузия, новости, кахети, азиатский банк развития (абр), азия, всемирный банк, департамент автомобильных дорог
АБИИ выделил 158,5 млн евро для модернизации дорог на востоке Грузии
Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) было оформлено кредитное соглашение, которое предусматривает выделение Грузии приблизительно 158,5 млн евро, сообщило министерство финансов.
Кредит направлен на реализацию проекта TC-GATE (Транскаспийский транспортный коридор – повышение доступности и совершенствование транспортной системы Грузии), целью которого является усиление эффективности и устойчивости грузинского участка регионального торгово-транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию.
Документ подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и старший инвестиционный директор АБИИ (государственный сектор, глобальные проекты и корпоративные финансы) Константин Лимитовский.
Целью проекта является строительство участков четырехполосной автомобильной дороги от Бадиаури до Чалаубани (лот 4 – 21,7 км) и от Чалаубани до Бакурцихе (лот 5 – 9,1 км) вдоль Кахетинского шоссе, а также участка автомобильной дороги от Гурджаани до Телави (36,6 км).
Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро, и в его рамках Всемирным банком уже утверждено и выделено Грузии 158 млн евро.
По информации Минфина, данные инвестиции в сектор автомобильных дорог являются очередным важным шагом для повышения эффективности Среднего коридора (Middle Corridor), что также будет способствовать улучшению продуктивности и устойчивости транспортной инфраструктуры страны и долгосрочному экономическому росту Грузии.
Исполнительной организацией проекта станет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а непосредственно реализовывать проект будет Департамент автомобильных дорог.