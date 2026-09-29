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АБИИ выделил 158,5 млн евро для модернизации дорог на востоке Грузии

АБИИ выделил 158,5 млн евро для модернизации дорог на востоке Грузии

Sputnik Грузия

Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T09:01+0400

2026-09-29T09:01+0400

2026-09-29T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Между Грузией и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) было оформлено кредитное соглашение, которое предусматривает выделение Грузии приблизительно 158,5 млн евро, сообщило министерство финансов. Кредит направлен на реализацию проекта TC-GATE (Транскаспийский транспортный коридор – повышение доступности и совершенствование транспортной системы Грузии), целью которого является усиление эффективности и устойчивости грузинского участка регионального торгово-транспортного маршрута, соединяющего Европу и Азию. Документ подписали министр финансов Лаша Хуцишвили и старший инвестиционный директор АБИИ (государственный сектор, глобальные проекты и корпоративные финансы) Константин Лимитовский. Целью проекта является строительство участков четырехполосной автомобильной дороги от Бадиаури до Чалаубани (лот 4 – 21,7 км) и от Чалаубани до Бакурцихе (лот 5 – 9,1 км) вдоль Кахетинского шоссе, а также участка автомобильной дороги от Гурджаани до Телави (36,6 км). Общая стоимость проекта дорожной инфраструктуры в направлении Кахети составляет 316,8 млн евро, и в его рамках Всемирным банком уже утверждено и выделено Грузии 158 млн евро. По информации Минфина, данные инвестиции в сектор автомобильных дорог являются очередным важным шагом для повышения эффективности Среднего коридора (Middle Corridor), что также будет способствовать улучшению продуктивности и устойчивости транспортной инфраструктуры страны и долгосрочному экономическому росту Грузии. Исполнительной организацией проекта станет Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии, а непосредственно реализовывать проект будет Департамент автомобильных дорог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, кахети, азиатский банк развития (абр), азия, всемирный банк, департамент автомобильных дорог