https://sputnik-georgia.ru/20260929/eksport-ukrasheniy-iz-rossii-v-gruziyu-v-avguste-ustanovil-rekord-300860831.html

Экспорт украшений из России в Грузию в августе установил рекорд

Экспорт украшений из России в Грузию в августе установил рекорд

Sputnik Грузия

Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T10:52+0400

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2026-09-29T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так, в августе 2026 года Грузия импортировала из РФ ювелирных изделий и частей из драгоценных металлов или с покрытием из драгметаллов на 436,8 тысячи долларов. Такие объемы поставок стали максимальными с 2009 года (более ранние данные не опубликованы). В среднем за предыдущие месяцы поставки таких изделий из РФ в Грузию составляли 216,6 тысячи долларов. Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (320,1 тысячи). Россия при этом стала основным поставщиком, обогнав Турцию. Следом расположились Франция (360,7 тысячи долларов), Турция (184,7 тысячи), а также Италия, Испания, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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