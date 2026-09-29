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Экспорт украшений из России в Грузию в августе установил рекорд
Экспорт украшений из России в Грузию в августе установил рекорд
Sputnik Грузия
Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так, в августе 2026 года Грузия импортировала из РФ ювелирных изделий и частей из драгоценных металлов или с покрытием из драгметаллов на 436,8 тысячи долларов. Такие объемы поставок стали максимальными с 2009 года (более ранние данные не опубликованы). В среднем за предыдущие месяцы поставки таких изделий из РФ в Грузию составляли 216,6 тысячи долларов. Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (320,1 тысячи). Россия при этом стала основным поставщиком, обогнав Турцию. Следом расположились Франция (360,7 тысячи долларов), Турция (184,7 тысячи), а также Италия, Испания, Армения и Великобритания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, россия, торговля, золото
экономика, грузия, россия, торговля, золото
Экспорт украшений из России в Грузию в августе установил рекорд
Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Россия в августе этого года экспортировала в Грузию украшений из драгоценных металлов на рекордную сумму, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Так, в августе 2026 года Грузия импортировала из РФ ювелирных изделий и частей из драгоценных металлов или с покрытием из драгметаллов на 436,8 тысячи долларов. Такие объемы поставок стали максимальными с 2009 года (более ранние данные не опубликованы).
В среднем за предыдущие месяцы поставки таких изделий из РФ в Грузию составляли 216,6 тысячи долларов.
Всего за январь-август грузинские компании закупили в России драгоценных украшений на 1,5 миллиона долларов, что в 4,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (320,1 тысячи).
Россия при этом стала основным поставщиком, обогнав Турцию. Следом расположились Франция (360,7 тысячи долларов), Турция (184,7 тысячи), а также Италия, Испания, Армения и Великобритания.