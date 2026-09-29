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Интерес к заповедникам Грузии продолжает расти – данные по визитерам
Интерес к заповедникам Грузии продолжает расти – данные по визитерам
Sputnik Грузия
Доля грузинских посетителей охраняемых территорий составила 41%, при этом больший интерес фиксируется со стороны иностранных визитеров 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T17:57+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Охраняемые территории Грузии за восемь месяцев 2026 года посетили около 900 тысяч визитеров, заявила замглавы Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили.В топ-5 популярных заповедников Грузии входят Национальный парк Мтирала, пещера Прометея, Национальный парк Тбилиси, каньон Цалка и каньон Мартвили."По данным за последние восемь месяцев, охраняемые территории посетили около 900 тысяч визитеров. Среди них 41% – это грузинские посетители, однако со стороны международных визитеров фиксируется больший интерес", – заявила Хахишвили во время слушания отчета о деятельности ведомства за 2026 год.Как заявила Хахишвили, параллельно с защитой и консервацией биоразнообразия агентство активно работает над развитием экотуристических сервисов и содействием экотуризму в регионах."Особо хотелось бы выделить пещеру Прометея, каньон Мартвили и Национальный парк Мтирала, которые, как правило, ежегодно входят в число самых популярных направлений. Что касается доходов, то, по данным за 8–9 месяцев, мы превысили показатель прошлого года на 48%", – заявила Хахишвили.В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что равно примерно 13,3% территории Грузии.Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях обитает 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, что составляет 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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туризм, грузия, новости, агентство охраняемых территорий, мартвили, тбилиси
туризм, грузия, новости, агентство охраняемых территорий, мартвили, тбилиси
Интерес к заповедникам Грузии продолжает расти – данные по визитерам
17:57 29.09.2026 (обновлено: 18:13 29.09.2026)
Доля грузинских посетителей охраняемых территорий составила 41%, при этом больший интерес фиксируется со стороны иностранных визитеров
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Охраняемые территории Грузии за восемь месяцев 2026 года посетили около 900 тысяч визитеров, заявила замглавы Агентства охраняемых территорий Тамар Хахишвили.
В топ-5 популярных заповедников Грузии входят Национальный парк Мтирала, пещера Прометея, Национальный парк Тбилиси, каньон Цалка и каньон Мартвили.
"По данным за последние восемь месяцев, охраняемые территории посетили около 900 тысяч визитеров. Среди них 41% – это грузинские посетители, однако со стороны международных визитеров фиксируется больший интерес", – заявила Хахишвили во время слушания отчета о деятельности ведомства за 2026 год.
Как заявила Хахишвили, параллельно с защитой и консервацией биоразнообразия агентство активно работает над развитием экотуристических сервисов и содействием экотуризму в регионах.
"Особо хотелось бы выделить пещеру Прометея, каньон Мартвили и Национальный парк Мтирала, которые, как правило, ежегодно входят в число самых популярных направлений. Что касается доходов, то, по данным за 8–9 месяцев, мы превысили показатель прошлого года на 48%", – заявила Хахишвили.
В Грузии насчитывается 94 охраняемые территории, из них 15 – национальные парки. Ежегодно природные заповедники посещают сотни тысяч туристов. По состоянию на 2025 год площадь охраняемых территорий составляет 927 748 гектаров, что равно примерно 13,3% территории Грузии.
Фауна Грузии представлена более чем 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях обитает 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, что составляет 67% видов животных, занесенных в "Красный список" Грузии.