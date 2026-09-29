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Какое место Грузия может занять в новой системе мировой экономики?

Какое место Грузия может занять в новой системе мировой экономики?

Sputnik Грузия

Мировая экономика входит в период, когда прежняя модель глобализации уступает место конкуренции крупных экономических центров, а для небольших государств все... 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T23:31+0400

2026-09-29T23:31+0400

2026-09-29T23:31+0400

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Мировая экономика входит в период, когда прежняя модель глобализации уступает место конкуренции крупных экономических центров, а для небольших государств все большее значение приобретает способность сохранять доступ сразу к нескольким рынкам Для Грузии в этих условиях ключевым ресурсом может стать ее географическое положение и уже сформированные торгово-экономические связи, считает экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. По мнению эксперта, одна из главных задач для Грузии сегодня – не потерять позиции, которые страна уже занимает в региональной экономике. В частности, речь идет о сохранении и дальнейшем развитии торговых отношений с Россией и другими государствами Евразийского экономического союза. Колташов обращает внимание на динамику грузино-российской торговли. По приведенным им данным, в 2025 году товарооборот двух стран достиг $2,68 млрд, увеличившись на 6,3% по сравнению с предыдущим годом. Эксперт предполагает, что положительная динамика может сохраниться и в 2026 году. Для небольшой экономики, по его мнению, принципиально важно иметь максимально широкий доступ к внешним рынкам. Именно поэтому наиболее прагматичной моделью для Тбилиси он считает сохранение экономических контактов с разными центрами силы: Россией, ЕС, США, Китаем и другими партнерами. Не только торговля: фактор российского туризма Отдельное значение в этой модели Колташов отводит туристическому сектору. По его оценке, российский рынок важен для Грузии не только как направление товарного экспорта, но и как источник туристического потока. Эксперт отмечает, что за международного туриста сегодня конкурируют многие страны – от государств Южной Европы до азиатских направлений. Поэтому сохранение стабильного потока путешественников нельзя рассматривать как нечто гарантированное: оно зависит не только от качества туристического продукта и цен, но и от политической среды, транспортной доступности и отношений между государствами. Именно здесь, считает Колташов, экономический прагматизм приобретает для небольшой страны особое значение: потеря крупного рынка может оказаться значительно чувствительнее, чем для большой диверсифицированной экономики. Мир свободной глобализации заканчивается? Одним из центральных тезисов эксперта стало изменение самой архитектуры мировой экономики. По его оценке, период, когда международные экономические отношения строились прежде всего вокруг идеи свободного движения товаров и капитала, завершился. На первый план вышли геополитические ограничения, санкции, протекционизм и борьба за рынки. Колташов считает, что в ближайшие десятилетия глобальная конкуренция будет все сильнее зависеть от политических решений. Для Грузии это означает необходимость искать возможности для роста в условиях, когда торговые маршруты и рынки становятся частью более широкой борьбы крупнейших экономик. При этом нынешнюю динамику грузинской экономики эксперт оценивает позитивно. В качестве одного из показателей он приводит рост ВВП в начале 2026 года и считает, что высокие темпы свидетельствуют о способности страны извлекать экономическую выгоду из меняющейся международной конъюнктуры. Яркий пример для Грузии... Индия? Показательным примером адаптации к новой мировой экономике Колташов считает Индию. По его версии, глобальные изменения последних лет открыли для Нью-Дели дополнительные возможности: Индия увеличила закупки российских энергоресурсов, развивала нефтепереработку и одновременно наращивала промышленное производство. Эксперт связывает успех индийской модели с сочетанием нескольких факторов – емкого внутреннего рынка, сравнительно дешевой рабочей силы, промышленной политики и способности использовать освободившиеся экономические ниши. Грузия по масштабу экономики несопоставима с Индией, однако сам принцип, по мнению Колташова, применим и к ней: государству необходимо развивать те отрасли, в которых оно уже обладает преимуществами или способно их сформировать. Для Грузии среди таких направлений эксперт выделяет туризм, сельское хозяйство и отдельные сегменты промышленности. Однако определяющим фактором остается доступ к внешним рынкам – внутреннего спроса небольшой страны недостаточно для поддержания высоких темпов роста в долгосрочной перспективе. География как экономический ресурс В новой системе координат географическое положение Грузии одновременно становится преимуществом и источником рисков. Страна расположена между крупными рынками и транспортными направлениями, связывающими Европу и Азию. Это позволяет ей претендовать на роль одного из элементов региональных торговых и логистических маршрутов. Колташов отдельно указывает на формирование континентальных экономических связей между Россией, Китаем и Индией. По его мнению, Грузия потенциально может использовать свое положение в системе маршрутов, соединяющих север и юг Евразии, в том числе направления в сторону Ирана и Индии. Однако география одновременно делает экономику страны особенно чувствительной к политической нестабильности в регионе. Поэтому сохранение безопасности и предсказуемости становится не только политическим, но и непосредственно экономическим фактором. Возможна ли настоящая многовекторность? Один из главных вопросов для Грузии – насколько долго страна сможет одновременно развивать отношения с Россией, Китаем, ЕС и США. Колташов скептически оценивает возможность многовекторной политики в ее классическом понимании. По его мнению, усиливающаяся поляризация мировой экономики постепенно сокращает пространство, в котором государства могут одинаково тесно взаимодействовать со всеми центрами силы. Вместо полноценной многовекторности эксперт говорит скорее о модели экономического маневрирования: сохранении максимально широких торговых связей при стремлении не вовлекаться непосредственно в противостояние крупных держав. Именно торговля, по его мнению, должна оставаться главным ориентиром такой политики. Грузия может продолжать искать возможности на западных рынках, одновременно развивая отношения с Россией и Китаем и стараясь не терять уже существующие экономические преимущества. Cохранить пространство для маневра Таким образом, ключевым вызовом для грузинской экономики становится не столько выбор единственного направления развития, сколько способность сохранить пространство для внешнеэкономического маневра. Небольшой внутренний рынок делает страну зависимой от экспорта, туризма, инвестиций и транзитных потоков. Одновременно расположение на пересечении интересов крупных экономических центров дает Грузии возможность использовать новые торговые маршруты и изменения в структуре мировой торговли. По оценке Колташова, прежняя модель многовекторности становится все сложнее из-за глобальной поляризации. Поэтому фактически речь идет о поиске баланса: поддерживать экономические отношения с максимально широким кругом партнеров, избегать потери уже освоенных рынков и использовать географическое положение страны для включения в новые континентальные проекты. В условиях перестройки мировой экономики именно способность маневрировать между крупнейшими рынками может стать для Грузии одним из основных факторов сохранения высоких темпов развития.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, экономика, аналитика, индия, китай, сша, россия