https://sputnik-georgia.ru/20260929/kaladze-novye-vagony-dlya-tbilisskogo-metro--eto-istoricheskoe-sobytie-300877038.html
Каладзе: новые вагоны для Тбилисского метро – это историческое событие
Каладзе: новые вагоны для Тбилисского метро – это историческое событие
Sputnik Грузия
На данном этапе уже завершено производство первого полностью современного четырехвагонного состава, который прибудет в Тбилиси в конце года 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T22:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами – историческое событие для нашего города, поскольку последние новые вагоны поступили в Тбилисский метрополитен 34 года назад, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время визита в Китай на предприятие CRRC, где состоялась презентация нового поезда, произведенного специально для Тбилиси. Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро. Как отмечалось на мероприятии, новые вагоны были разработаны специально для столицы Грузии и должны стать неотъемлемой частью Тбилисского метрополитена, а также символом дружбы между Грузией и Китаем. На мероприятии была выражена надежда, что заявленный слоган проекта "Успешное развитие Тбилисского метрополитена" станет реальной перспективой. Выступая на церемонии, Каха Каладзе рассказал о значении метро для столицы и отметил, что сегодняшний день дает метрополитену новую жизнь. По его словам, проект обновления вагонов метро не удалось бы реализовать без большой поддержки правительства Грузии и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Кроме того, мэр отметил важность сотрудничества компании GT Group с крупнейшим производителем вагонов метро – китайской компанией CRRC. По информации мэра, на данном этапе уже завершено производство первого полностью современного четырехвагонного состава, который прибудет в Тбилиси в конце года. Всего Тбилисский метрополитен получит 25 поездов: 14 составов будут четырехвагонными, а 11 – пятивагонными. В свою очередь, вице-президент группы CRRC Ли Диннань отметил, что проект будет иметь большое значение для углубления экономических и торговых связей между Китаем и Грузией, укрепления исторической дружбы и развития транспортного сообщения между Азией и Европой. В мероприятии приняли участие посол Грузии в Китае Паата Каландадзе, директор "Тбилисской транспортной компании" Георгий Шарков, один из основателей GT Group Гия Гвелесиани, вице-президент группы CRRC Ли Диннань, председатель совета директоров CRRC Ян Ци и генеральный директор CRRC Су Хайта. Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib), китай
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе, тбилисский метрополитен, азиатский банк инфраструктурных инвестиций (aiib), китай
Каладзе: новые вагоны для Тбилисского метро – это историческое событие
На данном этапе уже завершено производство первого полностью современного четырехвагонного состава, который прибудет в Тбилиси в конце года
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами – историческое событие для нашего города, поскольку последние новые вагоны поступили в Тбилисский метрополитен 34 года назад, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе во время визита в Китай на предприятие CRRC, где состоялась презентация нового поезда, произведенного специально для Тбилиси.
Мэрия Тбилиси в июле 2025 года подписала соглашение с компанией "Джи-Ти Групп" о поставках для тбилисского метрополитена 111 вагонов от крупнейшего китайского производителя CRRC на общую сумму 150 миллионов евро.
"Я рад, что сегодня нахожусь в одной из крупнейших в мире компаний – производителей вагонов метро CRRC – по столь важному для нашей столицы поводу и могу разделить эту радость вместе с вами. Обновление Тбилисского метрополитена 111 новыми вагонами – действительно историческое событие для нашего города, поскольку последние новые вагоны поступили в Тбилисский метрополитен 34 года назад", – заявил Калалдзе.
Как отмечалось на мероприятии, новые вагоны были разработаны специально для столицы Грузии и должны стать неотъемлемой частью Тбилисского метрополитена, а также символом дружбы между Грузией и Китаем.
На мероприятии была выражена надежда, что заявленный слоган проекта "Успешное развитие Тбилисского метрополитена" станет реальной перспективой.
Выступая на церемонии, Каха Каладзе рассказал о значении метро для столицы и отметил, что сегодняшний день дает метрополитену новую жизнь.
"Метро для Тбилиси – это не просто средство передвижения. Это часть повседневной жизни города. Это транспорт, которым ежедневно пользуются сотни тысяч людей. Поэтому обновление метро означает не только модернизацию транспорта, но и шаг к созданию еще более комфортной, безопасной и современной среды", – заявил Каладзе.
По его словам, проект обновления вагонов метро не удалось бы реализовать без большой поддержки правительства Грузии и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB). Кроме того, мэр отметил важность сотрудничества компании GT Group с крупнейшим производителем вагонов метро – китайской компанией CRRC.
По информации мэра, на данном этапе уже завершено производство первого полностью современного четырехвагонного состава, который прибудет в Тбилиси в конце года. Всего Тбилисский метрополитен получит 25 поездов: 14 составов будут четырехвагонными, а 11 – пятивагонными.
В свою очередь, вице-президент группы CRRC Ли Диннань отметил, что проект будет иметь большое значение для углубления экономических и торговых связей между Китаем и Грузией, укрепления исторической дружбы и развития транспортного сообщения между Азией и Европой.
"Проект Тбилисского метрополитена – один из символических проектов, реализованных CRRC в рамках качественного развития инициативы "Пояс и путь", и результат взаимовыгодного сотрудничества Китая и Грузии. После ввода в эксплуатацию он еще больше усовершенствует транспортную сеть города, повысит уровень общественных услуг и облегчит передвижение граждан", – сказал Диннань.
В мероприятии приняли участие посол Грузии в Китае Паата Каландадзе, директор "Тбилисской транспортной компании" Георгий Шарков, один из основателей GT Group Гия Гвелесиани, вице-президент группы CRRC Ли Диннань, председатель совета директоров CRRC Ян Ци и генеральный директор CRRC Су Хайта.
Обновление составов, курсирующих в метро Тбилиси, осуществляется при финансовой поддержке Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (AIIB).