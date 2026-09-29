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Лавров: Европа ведет войну против России
Лавров: Европа ведет войну против России
Sputnik Грузия
Российские военные уничтожают дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T13:25+0400
2026-09-29T13:25+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений, об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.Дипломат принял участие во встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай", где ответил на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга о том, ведет ли Россия "гибридную войну" против европейских стран.Глава МИД обратил внимание, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине.Россия неоднократно заявляла, что поставки Киеву вооружений мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО.При этом Лондон еще в апреле объявил о том, что Киеву будет передано 120 тысяч беспилотников в текущем году. Минобороны Великобритании также сообщило, что выделит 135 миллионов долларов на покупку у США ракет к комплексам Patriot для Украины.Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия в сентябре была вызвана в МИД России. Ей заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, европа, украина, киев, сергей лавров, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, европа, украина, киев, сергей лавров, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины
Лавров: Европа ведет войну против России
13:25 29.09.2026 (обновлено: 18:26 29.09.2026)
Российские военные уничтожают дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений, об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.
Дипломат принял участие во встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай", где ответил на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга о том, ведет ли Россия "гибридную войну" против европейских стран.
"То, что это война, которую Европа ведет против нас, это у меня никаких сомнений не вызывает, мы об этом давно говорили", – заявил министр.
Глава МИД обратил внимание, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине.
Россия неоднократно заявляла, что поставки Киеву вооружений мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО.
При этом Лондон еще в апреле объявил о том, что Киеву будет передано 120 тысяч беспилотников в текущем году. Минобороны Великобритании также сообщило, что выделит 135 миллионов долларов на покупку у США ракет к комплексам Patriot для Украины.
Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия в сентябре была вызвана в МИД России. Ей заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений.