https://sputnik-georgia.ru/20260929/lavrov-evropa-vedet-voynu-protiv-rossii-300874273.html

Лавров: Европа ведет войну против России

Лавров: Европа ведет войну против России

Sputnik Грузия

Российские военные уничтожают дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T13:25+0400

2026-09-29T13:25+0400

2026-09-29T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Европа ведет войну против России, и это не вызывает никаких сомнений, об этом заявил МИД РФ Сергей Лавров.Дипломат принял участие во встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай", где ответил на вопрос журналиста ВВС Стива Розенберга о том, ведет ли Россия "гибридную войну" против европейских стран.Глава МИД обратил внимание, что Россия уничтожает дроны и ракеты, которые Британия и континентальная Европа поставляет Украине.Россия неоднократно заявляла, что поставки Киеву вооружений мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекая в него страны НАТО.При этом Лондон еще в апреле объявил о том, что Киеву будет передано 120 тысяч беспилотников в текущем году. Минобороны Великобритании также сообщило, что выделит 135 миллионов долларов на покупку у США ракет к комплексам Patriot для Украины.Временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия в сентябре была вызвана в МИД России. Ей заявлен решительный протест в связи с дальнейшим наращиванием Лондоном поставок киевскому режиму БПЛА и других систем вооружений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, политика, европа, украина, киев, сергей лавров, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины