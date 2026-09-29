https://sputnik-georgia.ru/20260929/lavrov-rossiya-i-ssha-soglasovyvayut-sroki-i-mesto-vstrechi-po-razdrazhitelyam--300874121.html

Лавров: Россия и США согласовывают сроки и место встречи по "раздражителям"

Лавров: Россия и США согласовывают сроки и место встречи по "раздражителям"

Sputnik Грузия

Российский МИД ранее анонсировал переговоры между Вашингтоном и Москвой на тему устранения раздражителей в двусторонних отношениях 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T17:24+0400

2026-09-29T17:24+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Эксперты по переговорам США и России по "раздражителям" еще должны согласовать время и место такой встречи, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Дипломат принял участие во встрече Международного дискуссионного клуба "Валдай", где прокомментировал контакты Москвы и Вашингтона по "раздражителям" двухсторонних отношений.Он сообщил, что контакты пока не состоялись.По словам Лаврова, над этим работают соответствующие дипломатические миссии в США.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в сентябре сообщал, что переговоры между Россией и США планируется провести в ближайшие недели. Темой встречи, как ожидается, станет устранение раздражителей в двусторонних отношениях.Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон который открывает возможность введения дополнительных санкций против России. Решение о введении новых рестрикций будет принимать сам глава Белого дома.В Кремле отметили, что новый закон не будет иметь позитивного влияния на развитие российско-американских двусторонних отношений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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россия, в мире, сша, вашингтон, москва, сергей лавров, марко рубио, дональд трамп, мид россии