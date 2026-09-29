https://sputnik-georgia.ru/20260929/lyublyu-gruziyu-i-tiflis-kak-svoyu-vtoruyu-rodinu-300840292.html

"Люблю Грузию и Тифлис как свою вторую родину"

"Люблю Грузию и Тифлис как свою вторую родину"

Sputnik Грузия

Проект "Русские в Грузии" рассказывает о том, какой вклад внесли деятели русского искусства, культуры и инженерии в развитие Грузии. Очередной рассказ – о... 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T13:00+0400

2026-09-29T13:00+0400

2026-09-29T13:00+0400

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Выдающийся композитор, дирижер и педагог Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов прожил в Грузии 11 лет – с 1882 по 1893 год. Пожалуй, никто не сделал для сближения грузинской и русской музыкальных культур столько, сколько сделал Ипполитов-Иванов. Его вклад в развитие музыкального образования и культуры в Тифлисе – огромен, имя – незабвенно. Потому и называются одна из улиц нашего города и столичная музыкальная школа №6 именем Ипполитова-Иванова. Между прочим, это имя носят всего пять музыкальных школ, помимо тбилисской, – в Москве, Ростове-на-Дону, Костроме и Гатчине.Выпускник Петербургской консерватории, ученик Николая Римского-Корсакова, Ипполитов-Иванов еще во время учебы приобрел тифлисского друга – его сокурсником был сын состоятельного коммерсанта Константина Алиханова. "Своими рассказами о Кавказе, Тифлисе и Военно-Грузинской дороге, – вспоминал Михаил Михайлович, – он привил мне любовь к кавказской природе и интерес к обычаям горцев, к их песням, так что, когда я получил предложение поехать в Тифлис, то ни минуты не колебался и принял предложение".В консерватории он подружился и с Генарием Коргановым, уроженцем Кварели, впоследствии – известным композитором и пианистом. И Алиханов, и Корганов потом станут верными сподвижниками Ипполитова-Иванова в деле развития музыкального образования в Тифлисе.Итак, в 1882 году молодой музыкант отправляется в Тифлис – но не просто так, а с "официальным поручением" Российского музыкального общества и личным напутствием внука Николая I, великого князя Константина Константиновича: "Предложи администрации Музыкальной школы в Тифлисе открыть отделение Музыкального общества. Они неоднократно просили, но у них нет людей, чтобы вести это дело".Напомним, Русское музыкальное общество было основано в Санкт-Петербурге в 1859 году. Его возглавлял Антон Рубинштейн. В 1869 году члены Императорской семьи взяли общество под свое личное покровительство, и оно было переименовано в Императорское. Общество ставило своей целью сделать серьезную музыку доступной для широкой публики, способствовать развитию музыкального образования и профессиональной музыкальной культуры.Михаил был очарован Грузией еще до приезда в столицу – как и всех путешественников, его приводит в восторг красота Военно-Грузинской дороги: "Я мог в полной мере насладиться дикой красотой Дарьяльского ущелья, вначале, а затем южным склоном после перевала, этим вечнозеленым, цветущим садом благодатной Грузии. Начиная от станции Млета, дорога идет среди роскошной природы юга, живописных развалин сторожевых башен и ютящихся по склонам гор аулов. Здесь я впервые воспринял первые впечатления Кавказа, которые впоследствии попробовал воплотить в звуки".Нам понадобятся десятки страниц, чтобы целиком и полностью осветить беспрецедентную по масштабам и результатам деятельность Михаила Михайловича в Грузии. Поэтому ограничимся его основными достижениями.Сразу по прибытии Ипполитов-Иванов немедленно приступил к активной работе. 5 ноября 1882 года он уже дебютировал как дирижер. Меньше, чем через год, в 1883 году, его стараниями было открыто тифлисское отделение Императорского русского музыкального общества. В том же году Первая музыкальная школа Тифлиса, которая существовала в столице с 31 октября 1873 года, перешла в ведение Общества. В первый состав дирекции Общества вошли меценат Исай Питоев, музыканты Генарий Корганов, Константин Алиханов, Харлампий Саванели и Алоизий Мизандари.Михаил привозит из России и свою жену – певицу Варвару Зарудную, которая становится солисткой Тифлисской оперы. Добавим, что Варвара Михайловна окончила Петербургскую консерваторию по классу вокала у Камилло Эверарди, знаменитого певца и педагога, уроженца Бельгии. Она обладала удивительным по красоте "серебристым" сопрано, которое очень ценил и любил П.И. Чайковский.В Тифлисе Варвара помогает мужу во всех его делах, деля свое время между преподаванием и выступлениями на сцене оперного театра.Музыкальную школу Тифлиса Ипполитов-Иванов постепенно превращает в высокоорганизованное профессиональное учебное заведение: открывает классы деревянных и медных духовых инструментов, класс контрабаса, вводит новые музыкальные дисциплины – историю музыки, контрапункт, инструментоведение, музыкальные формы, общее фортепиано, обязательный альт для скрипачей, и, наконец, создает оркестровый класс и класс ансамбля.Результат – налицо. В 1886 году школа преобразована в училище, которому назначена постоянная денежная субсидия. Училище возглавил сам Михаил Ипполитов-Иванов. По словам известного пианиста и педагога Матвея Пресмана, "Тифлисское музыкальное училище пользовалось блестящей репутацией и после Московской и Петербургской консерваторий считалось одним из лучших музыкально-учебных заведений в России".Помимо преподавания, Ипполитов-Иванов организовывал симфонические концерты – по его просьбе в Тифлисе выступали П. Чайковский, А. Рубинштейн и В. Сафонов, который в то время был директором Московской консерватории. Он сам вставал к дирижерскому пульту в оперном театре, много сочинял, в том числе две оперы − "Руфь" и "Азра", успешно поставленные на сцене Тифлисской оперы.И как не добавить, забегая далеко вперед, что в 1917 году на базе этого училища в Тифлисе открыли консерваторию, и в 1924-1925 гг. Михаил Ипполитов-Иванов был ее ректором, одновременно преподавая там композицию. В это время им были написаны симфоническая поэма "Мцыри" и "Турецкий марш" для оркестра, наполненные восточными напевами.Руководство оперным оркестром также принесло замечательные плоды. Как писал сам Михаил Михайлович, "за три года из жалкого провинциального полуграмотного оркестра образовался сплоченный, дружный, художественный ансамбль, который заслужил одобрение требовательного П.И. Чайковского. Создание постоянного оркестра послужило началом дальнейшего развития художественной жизни в Тифлисе. Тифлис уже не являлся заброшенным уголком, отрезанным от культурного мира, а стал притягательной силой для артистов первого ранга; туда все чаще и чаще стали заглядывать крупные артисты с мировыми именами, и публика научилась разбираться в ценности того или другого артиста".Ипполитов-Иванов собирает фольклорные произведения, становится участником нескольких экспедиций в разные уголки Грузии и каждый раз записывает и привозит новые народные песни и мелодии – грузинские, осетинские. И даже пишет исследование "Грузинская народная песня и ее современное состояние". Результатом погружения в музыкальный язык Грузии стали "Девять кавказских танцев" для народных инструментов и знаменитые оркестровые сюиты "Кавказские эскизы" и "Иверия". А мелодия "Мравалжамиэр" звучит во втором акте оперы Ипполитова-Иванова "Измена". Еще он участвует в работе по собиранию и восстановлению грузинского церковного песнопения и первым перекладывает на ноты целый ряд духовных песнопений.Но прошло время, и музыкант начинает понимать, что уже сделал в Тифлисе все, что хотел и мог. "Я стал серьезно подумывать о перемене Тифлиса на Москву. Последняя поездка в столицу меня окончательно укрепила в необходимости этого шага, и я стал подготовлять себе почетное отступление. Как бы я ни был привязан к Тифлису, к училищу, к учащимся и к друзьям, – но стремление к свету, к художественному центру было неудержимо, и после долгих разговоров с Чайковским решение было принято окончательно, и план действий выработан. Выступая в Москве в 1887 и 1889 гг. как дирижер и композитор, я достаточно зарекомендовал себя перед московской публикой и таким образом до некоторой степени подготовил переезд… Дела Музыкального общества в Тифлисе, а с ним и училища, окончательно упрочились, и за дальнейшее их существование я был совершенно спокоен".В 1893 году Михаил Ипполитов-Иванов вернулся в Москву, чтобы возглавить консерваторию. В письме П.И. Чайковскому он написал: "Из Тифлиса я уезжаю со спокойной совестью, сделал все, что было в моих силах". А в беседе с композитором Мелитоном Баланчивадзе произнес самые важные слова: "Люблю Грузию и Тифлис как свою вторую родину, и был бы рад быть им полезным до конца моих дней".

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