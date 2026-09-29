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Между Россией, Китаем и Западом: какое место займет Грузия в новой мировой экономике
Между Россией, Китаем и Западом: какое место займет Грузия в новой мировой экономике
Sputnik Грузия
Мировая экономика стремительно меняется: усиливается Китай, растет роль Индии, трансформируются отношения России и Запада, а торговля все сильнее зависит от... 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T14:48+0400
2026-09-29T14:48+0400
2026-09-29T14:48+0400
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Как в этих условиях сохранить свои позиции Грузии? Насколько важен для страны российский рынок, какие возможности открывает географическое положение и сможет ли Тбилиси продолжать одновременно развивать экономические отношения с Россией, Китаем, США и Евросоюзом?О месте Грузии в новой системе мировой экономики и перспективах экономической многовекторности рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экспертное мнение, видео
Между Россией, Китаем и Западом: какое место займет Грузия в новой мировой экономике
Мировая экономика стремительно меняется: усиливается Китай, растет роль Индии, трансформируются отношения России и Запада, а торговля все сильнее зависит от геополитики.
Как в этих условиях сохранить свои позиции Грузии? Насколько важен для страны российский рынок, какие возможности открывает географическое положение и сможет ли Тбилиси продолжать одновременно развивать экономические отношения с Россией, Китаем, США и Евросоюзом?
О месте Грузии в новой системе мировой экономики и перспективах экономической многовекторности рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.