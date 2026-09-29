https://sputnik-georgia.ru/20260929/oppozitsionnaya-partiya-gruzii-soberetsya-na-aktsiyu-nesmotrya-na-zapret-mvd-300874861.html

Оппозиционная партия Грузии соберется на акцию, несмотря на запрет МВД

Оппозиционная партия Грузии соберется на акцию, несмотря на запрет МВД

Sputnik Грузия

Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T20:45+0400

2026-09-29T20:45+0400

2026-09-29T20:45+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

единое национальное движение

мвд грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/17/243251721_0:401:2304:1697_1920x0_80_0_0_1635e3de99e3516c357f1a7957328f7c.jpg

ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Одна из крупнейших оппозиционных партий "Единое национальное движение" собирается провести акцию протеста, несмотря на запрет МВД, заявил глава совета правления "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили. Партия собиралась провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов", чтобы опротестовать заключение своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятую годовщину ареста, но получила официальный отказ МВД Грузии. Согласно законодательству Грузии, запланированная заранее акция протеста требует согласования с МВД Грузии. При этом протестующим запрещено мешать движению пешеходов и автотранспорту. Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих, также оно имеет право оштрафовать нарушителей правил проведения акций. Для иностранца участие в несанкционированной акции является поводом для депортации. Саакашвили и "Нацдвижение" Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам. На рассмотрении судов находятся еще два дела против экс-президента Грузии. Несмотря на законодательный запрет как иностранному гражданину участвовать в политической жизни Грузии, Саакашвили остается неформальным лидером "Единого национального движения", и партия зависит от его решений. Именно по инициативе Саакашвили "Единое национальное движение" сменило руководство. Теперь партией управляет не председатель, а управляющий совет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, мвд грузии