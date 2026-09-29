https://sputnik-georgia.ru/20260929/oppozitsionnaya-partiya-gruzii-soberetsya-na-aktsiyu-nesmotrya-na-zapret-mvd-300874861.html
Оппозиционная партия Грузии соберется на акцию, несмотря на запрет МВД
Оппозиционная партия Грузии соберется на акцию, несмотря на запрет МВД
Sputnik Грузия
Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T20:45+0400
2026-09-29T20:45+0400
2026-09-29T20:45+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
единое национальное движение
мвд грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/17/243251721_0:401:2304:1697_1920x0_80_0_0_1635e3de99e3516c357f1a7957328f7c.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Одна из крупнейших оппозиционных партий "Единое национальное движение" собирается провести акцию протеста, несмотря на запрет МВД, заявил глава совета правления "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили. Партия собиралась провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов", чтобы опротестовать заключение своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятую годовщину ареста, но получила официальный отказ МВД Грузии. Согласно законодательству Грузии, запланированная заранее акция протеста требует согласования с МВД Грузии. При этом протестующим запрещено мешать движению пешеходов и автотранспорту. Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих, также оно имеет право оштрафовать нарушителей правил проведения акций. Для иностранца участие в несанкционированной акции является поводом для депортации. Саакашвили и "Нацдвижение" Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам. На рассмотрении судов находятся еще два дела против экс-президента Грузии. Несмотря на законодательный запрет как иностранному гражданину участвовать в политической жизни Грузии, Саакашвили остается неформальным лидером "Единого национального движения", и партия зависит от его решений. Именно по инициативе Саакашвили "Единое национальное движение" сменило руководство. Теперь партией управляет не председатель, а управляющий совет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24325/17/243251721_0:0:2304:1728_1920x0_80_0_0_5a7dfcfd6e1f6bfc9d101cc03a377b52.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, мвд грузии
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение, мвд грузии
Оппозиционная партия Грузии соберется на акцию, несмотря на запрет МВД
Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Одна из крупнейших оппозиционных партий "Единое национальное движение" собирается провести акцию протеста, несмотря на запрет МВД, заявил глава совета правления "Нацдвижения" Ираклий Павленишвили.
Партия собиралась провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов", чтобы опротестовать заключение своего основателя, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пятую годовщину ареста, но получила официальный отказ МВД Грузии.
"Какие бы нам ни создавали технические препятствия, мы все равно придем к "кувшинам", которые стали символом ограбления Грузии. Мы обязательно придем и соберемся 1 октября в 17:00", – заявил Павленишвили.
Согласно законодательству Грузии, запланированная заранее акция протеста требует согласования с МВД Грузии. При этом протестующим запрещено мешать движению пешеходов и автотранспорту.
Проведение акции без разрешения является незаконным, и МВД Грузии имеет право предпринять все меры для разгона протестующих, также оно имеет право оштрафовать нарушителей правил проведения акций. Для иностранца участие в несанкционированной акции является поводом для депортации.
Саакашвили и "Нацдвижение"
Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам.
На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам. На рассмотрении судов находятся еще два дела против экс-президента Грузии.
Несмотря на законодательный запрет как иностранному гражданину участвовать в политической жизни Грузии, Саакашвили остается неформальным лидером "Единого национального движения", и партия зависит от его решений.
Именно по инициативе Саакашвили "Единое национальное движение" сменило руководство. Теперь партией управляет не председатель, а управляющий совет.