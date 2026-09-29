https://sputnik-georgia.ru/20260929/otkaz-v-mitinge-nadvizheniyu-mvd-gruzii-razyasnilo-svoyu-pozitsiyu-300874438.html

Отказ в митинге "Надвижению": МВД Грузии разъяснило свою позицию

Отказ в митинге "Надвижению": МВД Грузии разъяснило свою позицию

Sputnik Грузия

Партия собиралась провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов" чтобы опротестовать заключение своего основателя, экспрезидента Грузии Михаила... 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T18:55+0400

2026-09-29T18:55+0400

2026-09-29T18:55+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии пояснило, что не выдает разрешений на проведение собраний или демонстраций а лишь обеспечивает баланс между свободой собраний и правами лиц в местах проведения подобных мероприятий в ответ на заявление оппозиционной партии "Единое национальное движение" о том, что они проведут митинг несмотря на запрет МВД. О проведении акции в парке Европы 1 октября несмотря на запрет МВД заявил заявил глава совета правления "Нацдвижения" Ираклия Павленишвили. В тоже время ведомство указывает, что закон Грузии "О собраниях и демонстрациях" устанавливает требование об обязательном предварительном уведомлении Министерства, если собрание или демонстрация проводятся в местах, используемых пешеходами или транспортными средствами, либо если они препятствуют их передвижению. МВД Грузии отмечает, что патрульная полиция предоставила Ираклию Павленишвили письменное разъяснение о том, что 3–4 октября 2026 года в различных районах Тбилиси будут проходить мероприятия в рамках праздника "Тбилисоба 2026", а основными площадками станут площадь Европы и парк Рике. По данным МВД, учитывая, что соответствующие службы мэрии Тбилиси уже приступили к подготовке праздничных мероприятий "Тбилисоба" министерство внутренних дел предложило организаторам рассмотреть целесообразность изменения места и/или времени проведения акции. Партия собиралась провести акцию протеста в парке Рике у т.н. "кувшинов" чтобы опротестовать заключение своего основателя, экспрезидента Грузии Михаила Саакашвили на пятую годовщину ареста. Саакашвили и "Нацдвижение" Гражданин Украины Михаил Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам. На сегодняшний день Михаил Саакашвили приговорен к 12 с половиной годам тюремного заключения по четырем уголовным делам. На рассмотрении судов находятся еще два дела против экс-президента Грузии. Несмотря на законодательный запрет как иностранному гражданину участвовать в политической жизни Грузии, Саакашвили остается неформальным лидером "Единого национального движения" и партия зависит от его решений. Именно по инициативе Саакашвили "Единое национальное движение" сменило руководство. Теперь партией управляет не председатель, а управляющий совет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, единое национальное движение