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Поддельные справки и 20,6 тонны винограда: в Грузии выявили мошенников
Поддельные справки и 20,6 тонны винограда: в Грузии выявили мошенников
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По данным следствия, обвиняемые изготовили две поддельные справки о происхождении винограда 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии предъявила обвинения двум лицам за попытку сдать 20,6 тонны винограда по поддельным справкам, сообщили в пресс-службе.Расследование установило, что обвиняемые с целью незаконного завладения принадлежащими государству денежными средствами изготовили две поддельные справки о происхождении винограда.В документах были указаны ложные данные о том, что виноград сорта "ркацители" якобы был выращен в селе Чандари Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети).По данным ведомства, используя поддельные справки, обвиняемые попытались сдать на винный завод в Чандари 20 600 килограммов винограда с низким содержанием сахара.Расследование ведется по статьям 19-180 и 362 Уголовного кодекса Грузии "Попытка мошенничества" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, кахети
происшествия, грузия, новости, кахети
Поддельные справки и 20,6 тонны винограда: в Грузии выявили мошенников
По данным следствия, обвиняемые изготовили две поддельные справки о происхождении винограда
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии предъявила обвинения двум лицам за попытку сдать 20,6 тонны винограда по поддельным справкам, сообщили в пресс-службе.
Расследование установило, что обвиняемые с целью незаконного завладения принадлежащими государству денежными средствами изготовили две поддельные справки о происхождении винограда.
В документах были указаны ложные данные о том, что виноград сорта "ркацители" якобы был выращен в селе Чандари Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети).
По данным ведомства, используя поддельные справки, обвиняемые попытались сдать на винный завод в Чандари 20 600 килограммов винограда с низким содержанием сахара.
Расследование ведется по статьям 19-180 и 362 Уголовного кодекса Грузии "Попытка мошенничества" и "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".