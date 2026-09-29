https://sputnik-georgia.ru/20260929/politsiya-gruzii-vyyavila-krupnuyu-partiyu-narkotikov-na-prodazhu-300866566.html
Полиция Грузии выявила крупную партию наркотиков на продажу
Полиция Грузии выявила крупную партию наркотиков на продажу
Sputnik Грузия
В ходе обысков полиция изъяла более двух килограммов метадона и марихуаны, подготовленных к продаже 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T15:55+0400
2026-09-29T15:55+0400
2026-09-29T16:11+0400
происшествия
новости
грузия
тбилиси
имерети
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_115d652510727f08c306b2220cbde622.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Имерети на западе страны по обвинению в наркопреступлениях задержали четырех человек, у которых нашли крупную партию наркотиков на продажу, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, среди задержанных – трое иностранных граждан, чье гражданство не называется.По данным следствия, один из обвиняемых занимался продажей наркотиков – факт был зафиксирован во время контрольной закупки.Также во время обыска домов и различных локаций полиция обнаружила подготовленные к продаже наркотики – более двух килограммов метадона и марихуаны, а также деньги от продажи наркотиков и средства для их упаковки.Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за незаконное приобретение, хранение, реализацию наркотических средств, а также способствование их реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250824948_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_dbadd07fcf5435f5962c97ea2f3a02ff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Полиция Грузии выявила крупную партию наркотиков на продажу
15:55 29.09.2026 (обновлено: 16:11 29.09.2026)
В ходе обысков полиция изъяла более двух килограммов метадона и марихуаны, подготовленных к продаже
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Имерети на западе страны по обвинению в наркопреступлениях задержали четырех человек, у которых нашли крупную партию наркотиков на продажу, говорится в сообщении МВД Грузии.
По данным ведомства, среди задержанных – трое иностранных граждан, чье гражданство не называется.
По данным следствия, один из обвиняемых занимался продажей наркотиков – факт был зафиксирован во время контрольной закупки.
Также во время обыска домов и различных локаций полиция обнаружила подготовленные к продаже наркотики – более двух килограммов метадона и марихуаны, а также деньги от продажи наркотиков и средства для их упаковки.
Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за незаконное приобретение, хранение, реализацию наркотических средств, а также способствование их реализации.