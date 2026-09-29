https://sputnik-georgia.ru/20260929/politsiya-gruzii-vyyavila-krupnuyu-partiyu-narkotikov-na-prodazhu-300866566.html

Полиция Грузии выявила крупную партию наркотиков на продажу

Полиция Грузии выявила крупную партию наркотиков на продажу

Sputnik Грузия

В ходе обысков полиция изъяла более двух килограммов метадона и марихуаны, подготовленных к продаже 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T15:55+0400

2026-09-29T15:55+0400

2026-09-29T16:11+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Сотрудники полиции в регионе Имерети на западе страны по обвинению в наркопреступлениях задержали четырех человек, у которых нашли крупную партию наркотиков на продажу, говорится в сообщении МВД Грузии.По данным ведомства, среди задержанных – трое иностранных граждан, чье гражданство не называется.По данным следствия, один из обвиняемых занимался продажей наркотиков – факт был зафиксирован во время контрольной закупки.Также во время обыска домов и различных локаций полиция обнаружила подготовленные к продаже наркотики – более двух килограммов метадона и марихуаны, а также деньги от продажи наркотиков и средства для их упаковки.Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы за незаконное приобретение, хранение, реализацию наркотических средств, а также способствование их реализации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, новости, грузия, тбилиси, имерети, мвд грузии, наркопреступления в грузии