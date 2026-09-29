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Представитель президента РФ провел конструктивную встречу с чиновниками США по Украине
Представитель президента РФ провел конструктивную встречу с чиновниками США по Украине
Sputnik Грузия
Ранее американский лидер допустил заключение мирного соглашения по Украине до зимы, но не уточнил какого года 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T15:21+0400
2026-09-29T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и чиновники США провели конструктивную встречу по вопросам урегулирования на Украине, сообщает агентство Рейтер.Несколько дней назад, 26 сентября, американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что допускает заключение мирного соглашения по Украине до "суровой зимы", однако не конкретизировал, какого именно года. Также он ничего не сказал по поводу предпосылок, которые для этого имеются.Днем ранее, 25 сентября, глава российского государства Владимир Путин отмечал, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму РФ, однако режим Зеленского предпринял попытку массированной атаки на российскую столицу в дни голосования. Тогда президент РФ также заявил, что решение по поводу возобновления переговоров с Украиной Москва будет принимать исходя из собственных интересов. При этом он подчеркнул, что Киев должен почувствовать ответные удары России и понять, что провокации только ухудшают его положение.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к конструктивному диалогу. С призывом к Зеленскому отправиться в столицу РФ на полях Генассамблеи ООН обращался президент США Дональд Трамп.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, оон, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, украина, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, оон, обострение ситуации вокруг украины
Представитель президента РФ провел конструктивную встречу с чиновниками США по Украине
15:21 29.09.2026 (обновлено: 18:20 29.09.2026)
Ранее американский лидер допустил заключение мирного соглашения по Украине до зимы, но не уточнил какого года
ТБИЛИСИ, 29 сен – Sputnik. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и чиновники США провели конструктивную встречу по вопросам урегулирования на Украине, сообщает агентство Рейтер.
"Дмитриев провел конструктивные переговоры в понедельник с американскими чиновниками о завершении.. (конфликта – Sputnik) на Украине", – говорится в сообщении.
Несколько дней назад, 26 сентября, американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что допускает заключение мирного соглашения по Украине до "суровой зимы", однако не конкретизировал, какого именно года. Также он ничего не сказал по поводу предпосылок, которые для этого имеются.
Днем ранее, 25 сентября, глава российского государства Владимир Путин отмечал, что Москва была готова возобновить переговоры с Киевом после выборов в Госдуму РФ, однако режим Зеленского предпринял попытку массированной атаки на российскую столицу в дни голосования. Тогда президент РФ также заявил, что решение по поводу возобновления переговоров с Украиной Москва будет принимать исходя из собственных интересов. При этом он подчеркнул, что Киев должен почувствовать ответные удары России и понять, что провокации только ухудшают его положение.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к конструктивному диалогу. С призывом к Зеленскому отправиться в столицу РФ на полях Генассамблеи ООН обращался президент США Дональд Трамп.