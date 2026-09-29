https://sputnik-georgia.ru/20260929/reabilitatsii-prospekta-rustaveli-v-tbilisi-2026-300787489.html

Реабилитация проспекта Руставели в Тбилиси, 2026

Реабилитация проспекта Руставели в Тбилиси, 2026

Sputnik Грузия

Мэрия Тбилиси уже несколько месяцев проводит реабилитацию центрального проспекта Руставели с целью модернизации его внутренних коммуникаций, а также внешнего... 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T12:41+0400

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Мэрия Тбилиси уже несколько месяцев проводит реабилитацию центрального проспекта Руставели с целью модернизации его внутренних коммуникаций, а также внешнего благоустройства.Sputnik Грузия опросил своих читателей, считают ли они этот проект необходимым для столицы. Абсолютное большинство – 62,3% – поддержали реализацию проекта, тогда как лишь 14,1% высказались против.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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