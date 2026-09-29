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Реабилитация проспекта Руставели в Тбилиси, 2026
Реабилитация проспекта Руставели в Тбилиси, 2026
Sputnik Грузия
Мэрия Тбилиси уже несколько месяцев проводит реабилитацию центрального проспекта Руставели с целью модернизации его внутренних коммуникаций, а также внешнего... 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T12:41+0400
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Мэрия Тбилиси уже несколько месяцев проводит реабилитацию центрального проспекта Руставели с целью модернизации его внутренних коммуникаций, а также внешнего благоустройства.Sputnik Грузия опросил своих читателей, считают ли они этот проект необходимым для столицы. Абсолютное большинство – 62,3% – поддержали реализацию проекта, тогда как лишь 14,1% высказались против.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Реабилитация проспекта Руставели в Тбилиси, 2026
12:41 29.09.2026 (обновлено: 14:03 29.09.2026)
Мэрия Тбилиси уже несколько месяцев проводит реабилитацию центрального проспекта Руставели с целью модернизации его внутренних коммуникаций, а также внешнего благоустройства.
Sputnik Грузия опросил своих читателей, считают ли они этот проект необходимым для столицы. Абсолютное большинство – 62,3% – поддержали реализацию проекта, тогда как лишь 14,1% высказались против.