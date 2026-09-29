Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Украиной - фото
Встреча двух сборных прошла на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.
Встреча двух сборных прошла на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.
Игра проходила в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.
Игра проходила в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Команды сыграли вничью со счетом 0:0.
Гостипытались сдерживать хозяев жесткой игрой.
Гостипытались сдерживать хозяев жесткой игрой.
Но сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов.
Но сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов.
Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Вратарь Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола.
Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Вратарь Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола.
Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось.
Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось.
После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера.
После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера.
Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2.
Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2.
Сванадзе во втором тайме значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили.
Сванадзе во втором тайме значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили.
Но счет после этих замен не изменился.
Но счет после этих замен не изменился.
Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.
Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.