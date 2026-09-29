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Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Украиной - фото
Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Украиной - фото
Sputnik Грузия
Сборная Грузии по футболу в матче второго тура Лиги наций сыграла вничью с национальной командой Украины - 0:0. 29.09.2026, Sputnik Грузия
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Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, футбол, грузия, спорт, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, футбол, грузия, спорт, фото

Сборная Грузии по футболу сыграла вничью с Украиной - фото

00:15 29.09.2026
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Сборная Грузии по футболу в матче второго тура Лиги наций сыграла вничью с национальной командой Украины - 0:0.
Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.
© REUTERS Irakli Gedenidze

Встреча двух сборных прошла на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.

Встреча двух сборных прошла на стадионе &quot;Динамо Арена&quot; в столице Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Встреча двух сборных прошла на стадионе "Динамо Арена" в столице Грузии.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Игра проходила в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.

Игра проходила в рамках второго тура Лиги наций УЕФА. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Игра проходила в рамках второго тура Лиги наций УЕФА.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Команды сыграли вничью со счетом 0:0. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Команды сыграли вничью со счетом 0:0.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Гостипытались сдерживать хозяев жесткой игрой.

Гостипытались сдерживать хозяев жесткой игрой. - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Гостипытались сдерживать хозяев жесткой игрой.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Но сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов.

Но сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Но сборная Грузии завладела преимуществом и создала несколько опасных моментов.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Вратарь Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола.

Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Вратарь Трубин вытащил мяч из &quot;девятки&quot; и спас свою команду от гола. - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Самая серьезная угроза возникла на 20-й минуте: после великолепного удара Чакветадзе Вратарь Трубин вытащил мяч из "девятки" и спас свою команду от гола.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось.

Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Во втором тайме картина игры не изменилась : сборная Грузии атаковала больше, однако забить не удавалось.

© REUTERS Irakli Gedenidze

После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера.

После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

После ухода Вилли Саньоля Рамаз Сванадзе впервые вывел команду на поле в качестве главного тренера.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2.

Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Он не стал вносить радикальные изменения в состав и выбрал более логичную для этой команды схему 3-5-2.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Сванадзе во втором тайме значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили.

Сванадзе во втором тайме значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Сванадзе во втором тайме значительно изменил линию атаки: Микаутадзе, Чакветадзе и Китеишвили были заменены, на поле вышли Квернадзе, Давиташвили и Меквабишвили.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Но счет после этих замен не изменился.

Но счет после этих замен не изменился. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Но счет после этих замен не изменился.

© REUTERS Irakli Gedenidze

Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.

Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS Irakli Gedenidze

Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии.

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