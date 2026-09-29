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Судьбу Грузии решит только народ: депутат о внешнем давлении
Судьбу Грузии решит только народ: депутат о внешнем давлении
Sputnik Грузия
Главной национальной задачей Грузии Кирцхалия назвал мирное восстановление территориальной целостности через диалог и примирение. 29.09.2026, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Никто за пределами Грузии не вправе решать судьбу страны, а национальные интересы не станут предметом компромисса под внешним давлением, заявил лидер парламентского большинства, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.По его словам, у Грузии есть друзья и партнеры, однако окончательное решение по вопросам, касающимся будущего страны, принадлежит только грузинскому народу.Он подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить не из того, понравятся ли они кому-либо за пределами страны, а из того, что принесет пользу Грузии."Поэтому при принятии каждого решения главным вопросом будет не то, кому наше решение понравится за пределами страны, а то, что оно принесет Грузии", – отметил депутат.Кирцхалия также заявил, что национальные интересы страны не могут стать предметом компромисса независимо от источника внешнего давления."Кто бы ни пытался навязать Грузии собственную повестку, откуда бы ни исходило давление и какой бы политической цены ни стоила защита собственной позиции, национальные интересы Грузии для нас не могут стать предметом компромисса", – сказал он.Кирцхалия отдельно остановился на выступлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, речь главы правительства стала декларацией позиции Грузии по вопросам мира, суверенитета и национальных интересов.Главной национальной задачей страны депутат назвал мирное восстановление территориальной целостности."Его обращение к нашим абхазским и осетинским согражданам еще раз подтверждает, что наш путь – это диалог, примирение, восстановление доверия и воссоединение", – заявил Кирцхалия.По его словам, Грузия будет сотрудничать со всеми, кто признает ее независимым, суверенным государством и уважает выбор грузинского народа.Он также заявил, что сохранение мира в современном мире требует "силы, принципиальности и благоразумия". Кирцхалия подчеркнул, что власти не намерены отказываться от этого курса из-за внешнего давления или политической конъюнктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, оон
Судьбу Грузии решит только народ: депутат о внешнем давлении
14:54 29.09.2026 (обновлено: 15:39 29.09.2026)
Главной национальной задачей Грузии Кирцхалия назвал мирное восстановление территориальной целостности через диалог и примирение.
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Никто за пределами Грузии не вправе решать судьбу страны, а национальные интересы не станут предметом компромисса под внешним давлением, заявил лидер парламентского большинства, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.
По его словам, у Грузии есть друзья и партнеры, однако окончательное решение по вопросам, касающимся будущего страны, принадлежит только грузинскому народу.
"У Грузии есть друзья и партнеры, но право решать судьбу Грузии принадлежит только грузинскому народу. Этот принцип не меняется в зависимости от того, откуда исходит политическое давление, чьи интересы существуют в регионе или какая политическая конъюнктура складывается сегодня в той или иной столице", – заявил Кирцхалия на пленарном заседании парламента.
Он подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить не из того, понравятся ли они кому-либо за пределами страны, а из того, что принесет пользу Грузии.
"Поэтому при принятии каждого решения главным вопросом будет не то, кому наше решение понравится за пределами страны, а то, что оно принесет Грузии", – отметил депутат.
Кирцхалия также заявил, что национальные интересы страны не могут стать предметом компромисса независимо от источника внешнего давления.
"Кто бы ни пытался навязать Грузии собственную повестку, откуда бы ни исходило давление и какой бы политической цены ни стоила защита собственной позиции, национальные интересы Грузии для нас не могут стать предметом компромисса", – сказал он.
Кирцхалия отдельно остановился на выступлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, речь главы правительства стала декларацией позиции Грузии по вопросам мира, суверенитета и национальных интересов.
Главной национальной задачей страны депутат назвал мирное восстановление территориальной целостности.
"Его обращение к нашим абхазским и осетинским согражданам еще раз подтверждает, что наш путь – это диалог, примирение, восстановление доверия и воссоединение", – заявил Кирцхалия.
По его словам, Грузия будет сотрудничать со всеми, кто признает ее независимым, суверенным государством и уважает выбор грузинского народа.
Он также заявил, что сохранение мира в современном мире требует "силы, принципиальности и благоразумия". Кирцхалия подчеркнул, что власти не намерены отказываться от этого курса из-за внешнего давления или политической конъюнктуры.