https://sputnik-georgia.ru/20260929/sudbu-gruzii-reshit-tolko-narod-deputat-o-vneshnem-davlenii-300870146.html

Судьбу Грузии решит только народ: депутат о внешнем давлении

Судьбу Грузии решит только народ: депутат о внешнем давлении

Sputnik Грузия

Главной национальной задачей Грузии Кирцхалия назвал мирное восстановление территориальной целостности через диалог и примирение. 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T14:54+0400

2026-09-29T14:54+0400

2026-09-29T15:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Никто за пределами Грузии не вправе решать судьбу страны, а национальные интересы не станут предметом компромисса под внешним давлением, заявил лидер парламентского большинства, депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кирцхалия.По его словам, у Грузии есть друзья и партнеры, однако окончательное решение по вопросам, касающимся будущего страны, принадлежит только грузинскому народу.Он подчеркнул, что при принятии решений власти будут исходить не из того, понравятся ли они кому-либо за пределами страны, а из того, что принесет пользу Грузии."Поэтому при принятии каждого решения главным вопросом будет не то, кому наше решение понравится за пределами страны, а то, что оно принесет Грузии", – отметил депутат.Кирцхалия также заявил, что национальные интересы страны не могут стать предметом компромисса независимо от источника внешнего давления."Кто бы ни пытался навязать Грузии собственную повестку, откуда бы ни исходило давление и какой бы политической цены ни стоила защита собственной позиции, национальные интересы Грузии для нас не могут стать предметом компромисса", – сказал он.Кирцхалия отдельно остановился на выступлении премьер-министра Ираклия Кобахидзе на Генеральной Ассамблее ООН. По его словам, речь главы правительства стала декларацией позиции Грузии по вопросам мира, суверенитета и национальных интересов.Главной национальной задачей страны депутат назвал мирное восстановление территориальной целостности."Его обращение к нашим абхазским и осетинским согражданам еще раз подтверждает, что наш путь – это диалог, примирение, восстановление доверия и воссоединение", – заявил Кирцхалия.По его словам, Грузия будет сотрудничать со всеми, кто признает ее независимым, суверенным государством и уважает выбор грузинского народа.Он также заявил, что сохранение мира в современном мире требует "силы, принципиальности и благоразумия". Кирцхалия подчеркнул, что власти не намерены отказываться от этого курса из-за внешнего давления или политической конъюнктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, оон