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Сванадзе и Мальдера оценили ничью Грузии и Украины в Лиге наций

Сванадзе и Мальдера оценили ничью Грузии и Украины в Лиге наций

Sputnik Грузия

Сборная Грузии набрала первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций, сыграв с Украиной 0:0 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Главные тренеры сборных Грузии и Украины Рамаз Сванадзе и Андреа Мальдера прокомментировали матч второго тура Лиги наций, который завершился на "Динамо Арене" со счетом 0:0, отметив сложный характер встречи и признав, что их командам есть над чем работать."Была и усталость. После поражения в первом матче нам был нужен позитив. Во втором тайме много атак соперника начиналось из центра поля, и это был сигнал для нас. Поэтому мы не хотели рисковать. Для нас главное – позитивная динамика. Думаю, ничья с Украиной – нормальный результат, и мы постараемся набрать очки в следующих матчах", – заявил Сванадзе.Тренер объяснил и произведенные в концовке замены. По его словам, команда сильно устала за последние 25 минут и сделала ставку на контратаки."Я бы выпустил Зивзивадзе, если бы у нас было больше владения мячом. Но в концовке нам пришлось сделать акцент на контратаках", – отметил Сванадзе.Он также заявил о необходимости совершенствовать игру команды в атаке."Система должна измениться, и мы должны атаковать не спонтанно, а системно. В этом направлении мы планируем улучшения в будущем. Да, после ухода Чакветадзе и Китешвили нам стало сложнее атаковать. Но есть другие игроки, которые могут сбалансировать эту линию", – отметил Сванадзе.Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера отметил, что не делит игроков на основных и запасных и доволен выступлением футболистов, вышедших на поле. Отдельно он похвалил вратаря Анатолия Трубина, который, по его словам, провел отличный матч."Теперь у нас приятная проблема – кого ставить в ворота: его или Ризныка. Когда в команде есть два вратаря такого высокого уровня, это большая роскошь", – сказал Мальдера.При этом тренер сборной Украины признал, что команде есть над чем работать."Не каждый матч мы можем проводить красиво, поэтому нам многое нужно улучшать. Мы создали мало моментов. Это был сложный матч – и тактически, и эмоционально. Возле штрафной соперника у нас возникали большие трудности".Сборная Грузии набрала первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги наций. В другом матче группы B2 Венгрия и Северная Ирландия сыграли в безголевую ничью.Следующий матч Грузия проведет 2 октября на выезде против Венгрии на "Пушкаш Арене". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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