https://sputnik-georgia.ru/20260929/v-gruzii-snizhayut-porog-vyplat-naloga-na-imuschestvo--kak-eto-budet-rabotat-300866407.html

В Грузии снижают порог выплат налога на имущество – как это будет работать

В Грузии снижают порог выплат налога на имущество – как это будет работать

Sputnik Грузия

По уточненным данным, от налога на имущество могут быть освобождены около 81 тысячи лиц 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T13:53+0400

2026-09-29T13:53+0400

2026-09-29T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество.На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества.Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%.По мнению законодателей, такая модель защитит от дополнительных налоговых обязательств лиц со средним и низким доходом.По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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