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В Грузии в центре НАТО начались компьютерные учения SHARP LYNX 2026
В Грузии в центре НАТО начались компьютерные учения SHARP LYNX 2026
Sputnik Грузия
В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии 29.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-29T19:50+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Многонациональные командно-штабные компьютерные учения батальона военной полиции НАТО SHARP LYNX 2026 начались в Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия (JTEC), сообщает пресс-служба грузинского минобороны. В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, глава департамента военной полиции генерал-майор Шалва Шенгелия и командир JTEC полковник Давид Гагуа. В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии. Учения направлены на повышение оперативной совместимости, совершенствование штабных процедур, координации и управления в многонациональной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, нато, минобороны грузии
В Грузии в центре НАТО начались компьютерные учения SHARP LYNX 2026
19:50 29.09.2026 (обновлено: 20:22 29.09.2026)
В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Многонациональные командно-штабные компьютерные учения батальона военной полиции НАТО SHARP LYNX 2026 начались в Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия (JTEC), сообщает пресс-служба грузинского минобороны.
"В Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия начались командно-штабные компьютерные учения многонационального батальона военной полиции НАТО. Министерство обороны Грузии принимает компьютерные учения многонационального батальона военной полиции НАТО SHARP LYNX 2026", – говорится в сообщении.
В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, глава департамента военной полиции генерал-майор Шалва Шенгелия и командир JTEC полковник Давид Гагуа.
В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии. Учения направлены на повышение оперативной совместимости, совершенствование штабных процедур, координации и управления в многонациональной среде.