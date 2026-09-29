https://sputnik-georgia.ru/20260929/v-gruzii-v-tsentre-nato-nachalis-kompyuternye-ucheniya-sharp-lynx-2026-300874623.html

В Грузии в центре НАТО начались компьютерные учения SHARP LYNX 2026

В Грузии в центре НАТО начались компьютерные учения SHARP LYNX 2026

Sputnik Грузия

В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T19:50+0400

2026-09-29T19:50+0400

2026-09-29T20:22+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Многонациональные командно-штабные компьютерные учения батальона военной полиции НАТО SHARP LYNX 2026 начались в Совместном учебно-оценочном центре НАТО–Грузия (JTEC), сообщает пресс-служба грузинского минобороны. В церемонии открытия приняли участие заместитель командующего Силами обороны Грузии генерал-майор Ираклий Чичинадзе, глава департамента военной полиции генерал-майор Шалва Шенгелия и командир JTEC полковник Давид Гагуа. В маневрах участвуют представители подразделений военной полиции Грузии, Польши, Чехии, Словакии, Хорватии и Венгрии. Учения направлены на повышение оперативной совместимости, совершенствование штабных процедур, координации и управления в многонациональной среде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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