https://sputnik-georgia.ru/20260929/zadaniya-evrobyurokratov-deputat-raskryl-chto-stoit-za-zayavleniyami-ob-abkhazii-300868087.html

Задания евробюрократов: депутат раскрыл, что стоит за заявлениями об Абхазии

Задания евробюрократов: депутат раскрыл, что стоит за заявлениями об Абхазии

Sputnik Грузия

Мачарашвили обвинил оппозицию в попытке отодвинуть вопросы территориальной целостности на второй план ради европейской интеграции 29.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-29T12:52+0400

2026-09-29T12:52+0400

2026-09-29T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинская оппозиция выполняет задания евробюрократов, а ее заявления об Абхазии являются частью попытки внести "диссонанс" в общество и спровоцировать радикальные процессы в стране, заявил исполнительный секретарь партии "Сила народа", депутат Гурам Мачарашвили.По его словам, оппозиция пытается постепенно приучить грузинское общество к мысли, что ради европейской интеграции необходимо забыть о проблемах территориальной целостности и национальных интересах.Он раскритиковал заявления лидера партии "Ахали" Ники Гварамия и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по поводу Абхазии и обвинил их в попытке отодвинуть вопросы территориальной целостности на второй план. По мнению депутата, такая риторика направлена против процесса примирения."Саакашвили и Гварамия неоднократно говорили: абхазы нас ненавидят, и с этим ничего не поделать. Удивительно, как Саакашвили представлял себе, например, восстановление конституционного порядка в Абхазии? Если мы не могли мирно жить вместе, то как он должен был восстановить конституционный порядок? Убить абхазов?" – сказал он.По словам Мачарашвили, оппозиция пытается убедить общество в необходимости оставить в стороне проблемы территориальной целостности ради европейской интеграции.Мачарашвили также связал вопрос европейской интеграции с сохранением суверенитета Грузии."Вообще, хотим ли мы объединиться с таким Евросоюзом, который говорит нам, что после вступления в ЕС страна должна отказаться от суверенитета?" – заявил он.Ранее Гварамия, комментируя ситуацию вокруг Абхазии, ссылался на пример премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который, по его оценке, смог преодолеть исторические травмы. По словам Гварамия, сохранение подобных травм является "якорем", который мешает развитию Грузии и ее движению в сторону Европы. В последующем выступлении он назвал грузин и абхазов врагами.Саакашвили также неоднократно высказывался об Абхазии. В одном из заявлений он сказал, что абхазы "нас ненавидят" и с этим "ничего не поделать". В августе экс-президент заявил о намерении вернуть Абхазию под контроль Грузии и назвал Сухуми будущей столицей страны.Заявления Гварамия и Саакашвили вызвали критику со стороны представителей правящей партии, которые связывают подобную риторику с вопросами территориальной целостности и государственной политики примирения.Председатель парламента Шалва Папуашвили заявил, что членство в Евросоюзе не представляет для Грузии никакой ценности без Абхазии и Цхинвальского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, гурам мачарашвили, тбилиси, михаил саакашвили, ника гварамия, "сила народа", абхазия, армения