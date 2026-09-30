Свинья, сова и выдра: кафе со спасенными животными в Японии

Зоокафе давно стали привычной частью японской городской культуры. В стране работают заведения, где посетители могут пообщаться с кошками, совами, мини-пигами и капибарами. Популярность таких мест во многом связана с возможностью расслабиться и провести время рядом с животными.Однако постепенно в Японии получает распространение другой формат — кафе-приюты, главная задача которых заключается не только в общении посетителей с животными, но и в их спасении и содержании.
Это не обычное кафе с животными, а пространство, созданное для помощи и спасения живых существ
Зоокафе давно стали привычной частью японской городской культуры. В стране работают заведения, где посетители могут пообщаться с кошками, совами, мини-пигами и капибарами. Популярность таких мест во многом связана с возможностью расслабиться и провести время рядом с животными.
Однако постепенно в Японии получает распространение другой формат — кафе-приюты, главная задача которых заключается не только в общении посетителей с животными, но и в их спасении и содержании.