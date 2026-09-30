Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260930/300896252.html
Свинья, сова и выдра: кафе со спасенными животными в Японии
Свинья, сова и выдра: кафе со спасенными животными в Японии
Sputnik Грузия
Это не обычное кафе с животными, а пространство, созданное для помощи и спасения живых существ 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T10:13+0400
2026-09-30T16:45+0400
мультимедиа
фотоленты
япония
новости в фотографиях
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1e/300896431_0:243:2777:1805_1920x0_80_0_0_debc34b04d3922e595f2bfd427e4be13.jpg
Зоокафе давно стали привычной частью японской городской культуры. В стране работают заведения, где посетители могут пообщаться с кошками, совами, мини-пигами и капибарами. Популярность таких мест во многом связана с возможностью расслабиться и провести время рядом с животными.Однако постепенно в Японии получает распространение другой формат — кафе-приюты, главная задача которых заключается не только в общении посетителей с животными, но и в их спасении и содержании.
япония
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/1e/300896431_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_4472ffce6aac59c4c7b85b4f371bbe48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, япония, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, япония, новости в фотографиях

Свинья, сова и выдра: кафе со спасенными животными в Японии

10:13 30.09.2026 (обновлено: 16:45 30.09.2026)
Подписаться
Это не обычное кафе с животными, а пространство, созданное для помощи и спасения живых существ
Зоокафе давно стали привычной частью японской городской культуры. В стране работают заведения, где посетители могут пообщаться с кошками, совами, мини-пигами и капибарами. Популярность таких мест во многом связана с возможностью расслабиться и провести время рядом с животными.
Однако постепенно в Японии получает распространение другой формат — кафе-приюты, главная задача которых заключается не только в общении посетителей с животными, но и в их спасении и содержании.
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Менеджер кафе для спасенных животных в японском городе Камакура кормит выдр.

Менеджер кафе для спасенных животных в японском городе Камакура кормит выдр. - Sputnik Грузия
1/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Менеджер кафе для спасенных животных в японском городе Камакура кормит выдр.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Белолицый саки (вид редких обезьян) цепляется за прутья своего вольера в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

Белолицый саки (вид редких обезьян) цепляется за прутья своего вольера в кафе для спасенных животных в японской Камакуре. - Sputnik Грузия
2/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Белолицый саки (вид редких обезьян) цепляется за прутья своего вольера в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Свинья гуляет по кафе для спасенных животных в Камакуре в японской префектуре Канагава.

Свинья гуляет по кафе для спасенных животных в Камакуре в японской префектуре Канагава. - Sputnik Грузия
3/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Свинья гуляет по кафе для спасенных животных в Камакуре в японской префектуре Канагава.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Азиатская малая когтистая выдра тянет лапу через отверстие для кормления в своем вольере к руке посетителя в кафе для спасенных животных в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

Азиатская малая когтистая выдра тянет лапу через отверстие для кормления в своем вольере к руке посетителя в кафе для спасенных животных в Камакуре, префектура Канагава, Япония. - Sputnik Грузия
4/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Азиатская малая когтистая выдра тянет лапу через отверстие для кормления в своем вольере к руке посетителя в кафе для спасенных животных в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Совы сидят без привязи на насесте в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

Совы сидят без привязи на насесте в кафе для спасенных животных в японской Камакуре. - Sputnik Грузия
5/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Совы сидят без привязи на насесте в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Азиатская малая когтистая выдра смотрит через отверстие для кормления в кафе для спасенных животных, в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

Азиатская малая когтистая выдра смотрит через отверстие для кормления в кафе для спасенных животных, в Камакуре, префектура Канагава, Япония. - Sputnik Грузия
6/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Азиатская малая когтистая выдра смотрит через отверстие для кормления в кафе для спасенных животных, в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Выдры в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

Выдры в кафе для спасенных животных в японской Камакуре. - Sputnik Грузия
7/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Выдры в кафе для спасенных животных в японской Камакуре.

© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Сова Пен Пен, спасенная от заводчика из-за катаракты в правом глазу, в кафе в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

Сова Пен Пен, спасенная от заводчика из-за катаракты в правом глазу, в кафе в Камакуре, префектура Канагава, Япония. - Sputnik Грузия
8/8
© REUTERS Kim Kyung-Hoon

Сова Пен Пен, спасенная от заводчика из-за катаракты в правом глазу, в кафе в Камакуре, префектура Канагава, Япония.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0