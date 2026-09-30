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Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
Sputnik Грузия
С начала 2026 года из Грузии выдворили более трех тысяч иностранцев 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние дни выдворил из страны 84 иностранца, находившихся на территории Грузии нелегально, говорится в сообщении на сайте МВД.Среди них – граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин, Китая."В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении министерства внутренних дел.По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии более трех тысяч иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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происшествия, грузия, новости, индия, египет, турция, мвд грузии
происшествия, грузия, новости, индия, египет, турция, мвд грузии
Борьба с нелегалами в Грузии – из страны выдворили несколько десятков человек
С начала 2026 года из Грузии выдворили более трех тысяч иностранцев
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Департамент миграции за последние дни выдворил из страны 84 иностранца, находившихся на территории Грузии нелегально, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди них – граждане Индии, Египта, Турции, России, Туркменистана, Азербайджана, Таиланда, Ливана, Узбекистана, Беларуси, Ганы, Иордании, Пакистана, Нигерии, Филиппин, Китая.
"В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам был установлен запрет на въезд в Грузию", – говорится в сообщении министерства внутренних дел.
По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники Департамента миграции уже выдворили из Грузии более трех тысяч иностранцев, незаконно находившихся в стране, что вдвое превышает общий показатель за весь прошлый год.
Решение о выдворении иностранных граждан из Грузии принимается как Департаментом миграции МВД, так и судом. Законодательство также предусматривает запрет на повторный въезд в страну для лиц, подвергшихся выдворению.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Данное ограничение не применяется к тем, кто покинул страну добровольно.