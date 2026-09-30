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Что мы едим: инспекторы выявили нелегальную птицебойню на востоке Грузии
Что мы едим: инспекторы выявили нелегальную птицебойню на востоке Грузии
Sputnik Грузия
В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T15:06+0400
2026-09-30T15:06+0400
2026-09-30T15:07+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в селе Каралети (регион Шида Картли) птицебойню, работавшую без обязательного разрешения, сообщили в агентстве. В ходе проверки на объекте были выявлены критические несоответствия, а также факт убоя кур без ветеринарного надзора. Кроме того, выяснилось, что бизнес-оператор осуществлял деятельность без обязательного признания и регистрации в Реестре видов экономической деятельности. В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен. Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не производить продукцию без соответствующего признания и соблюдать стандарты безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим: инспекторы выявили нелегальную птицебойню на востоке Грузии
15:06 30.09.2026 (обновлено: 15:07 30.09.2026)
В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в селе Каралети (регион Шида Картли) птицебойню, работавшую без обязательного разрешения, сообщили в агентстве.
В ходе проверки на объекте были выявлены критические несоответствия, а также факт убоя кур без ветеринарного надзора. Кроме того, выяснилось, что бизнес-оператор осуществлял деятельность без обязательного признания и регистрации в Реестре видов экономической деятельности.
В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен.
Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не производить продукцию без соответствующего признания и соблюдать стандарты безопасности пищевой продукции.