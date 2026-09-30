https://sputnik-georgia.ru/20260930/chto-my-edim-inspektory-vyyavili-nelegalnuyu-ptitseboynyu-na-vostoke-gruzii-300876289.html

Что мы едим: инспекторы выявили нелегальную птицебойню на востоке Грузии

Что мы едим: инспекторы выявили нелегальную птицебойню на востоке Грузии

Sputnik Грузия

В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T15:06+0400

2026-09-30T15:06+0400

2026-09-30T15:07+0400

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национальное агентство продовольствия грузии

что мы едим?

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Инспекторы Национального агентства продовольствия выявили в селе Каралети (регион Шида Картли) птицебойню, работавшую без обязательного разрешения, сообщили в агентстве. В ходе проверки на объекте были выявлены критические несоответствия, а также факт убоя кур без ветеринарного надзора. Кроме того, выяснилось, что бизнес-оператор осуществлял деятельность без обязательного признания и регистрации в Реестре видов экономической деятельности. В соответствии с законодательством владелец был оштрафован, а производственный процесс приостановлен. Национальное агентство продовольствия призывает предпринимателей осуществлять деятельность в соответствии с требованиями законодательства, не производить продукцию без соответствующего признания и соблюдать стандарты безопасности пищевой продукции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?