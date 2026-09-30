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Дороги Грузии: штрафы растут, аварий меньше – видео

Дороги Грузии: штрафы растут, аварий меньше – видео

Sputnik Грузия

Водители в Грузии платят рекордные суммы за нарушение правил дорожного движения. За январь–август 2026 года в бюджет поступило около 178 миллионов лари (около... 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T14:41+0400

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Контроль на дорогах усиливается, растут и штрафы за целый ряд нарушений. Первые результаты такой политики уже заметны: за январь–март 2026 года МВД зарегистрировало 664 ДТП, а годом ранее за тот же период – 1 360. Число пострадавших сократилось почти вдвое, до 989 человек, а погибших – со 112 до 92 человек, примерно на 18%.Среди самых частых случаев нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости и опасное маневрирование.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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