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Дороги Грузии: штрафы растут, аварий меньше – видео
Дороги Грузии: штрафы растут, аварий меньше – видео
Sputnik Грузия
Водители в Грузии платят рекордные суммы за нарушение правил дорожного движения. За январь–август 2026 года в бюджет поступило около 178 миллионов лари (около... 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T14:41+0400
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2026-09-30T15:14+0400
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Контроль на дорогах усиливается, растут и штрафы за целый ряд нарушений. Первые результаты такой политики уже заметны: за январь–март 2026 года МВД зарегистрировало 664 ДТП, а годом ранее за тот же период – 1 360. Число пострадавших сократилось почти вдвое, до 989 человек, а погибших – со 112 до 92 человек, примерно на 18%.Среди самых частых случаев нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости и опасное маневрирование.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , штраф, пдд, дороги, транспорт, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , штраф, пдд, дороги, транспорт, грузия, видео
Дороги Грузии: штрафы растут, аварий меньше – видео
14:41 30.09.2026 (обновлено: 15:14 30.09.2026)
Водители в Грузии платят рекордные суммы за нарушение правил дорожного движения. За январь–август 2026 года в бюджет поступило около 178 миллионов лари (около $68,5 млн) – на 13% больше, чем годом ранее
Контроль на дорогах усиливается, растут и штрафы за целый ряд нарушений. Первые результаты такой политики уже заметны: за январь–март 2026 года МВД зарегистрировало 664 ДТП, а годом ранее за тот же период – 1 360. Число пострадавших сократилось почти вдвое, до 989 человек, а погибших – со 112 до 92 человек, примерно на 18%.
Среди самых частых случаев нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, нарушение правил обгона, превышение скорости и опасное маневрирование.