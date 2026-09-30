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ЕС может искусственно тормозить собственное расширение – депутат из Грузии

ЕС может искусственно тормозить собственное расширение – депутат из Грузии

Sputnik Грузия

Еврокомиссия готовит масштабную реформу механизма принятия решений в ЕС 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T11:53+0400

2026-09-30T11:53+0400

2026-09-30T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Евросоюз может искусственно сдерживать свое расширение, поскольку страны-кандидаты вряд ли захотят отказаться от права вето и одновременно ограничить отношения с США, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Леван Мачавариани. По информации Rapporteur, Еврокомиссия готовит масштабную реформу механизма принятия решений в ЕС. Она предусматривает отказ от принципа единогласия и фактическое ограничение национального права вето по ряду вопросов, включая санкции, оборону и безопасность, без изменения основополагающего Лиссабонского договора. "Решение Еврокомиссии несправедливо и не основано на принципе равенства. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос недавно заявила, что странам-кандидатам следует запретить отношения с США", – сказал Мачавариани. Депутат отметил, что в таком случае сложно представить страну-кандидата, которая была бы готова отказаться от права вето и одновременно согласиться на ограничения в отношениях с США. "Можно даже предположить, что Евросоюз искусственно не хочет расширяться", – отметил Мачавариани. Еврокомиссия намерена представить программу использования так называемых переходных положений договоров ЕС, которые позволяют заменить принцип единогласия голосованием квалифицированного большинства. По информации издания, Брюссель предлагает шире применять такой механизм, в том числе при принятии решений по санкциям, правам человека, обороне и безопасности, а также борьбе с уклонением от уплаты налогов. Для принятия решений квалифицированным большинством потребуется поддержка 15 государств, представляющих две трети населения ЕС. Реформа также призвана ускорить процесс расширения Евросоюза, включая вступление Украины, Черногории и Северной Македонии. Единогласие предлагается сохранить на начальном и конечном этапах процедуры вступления, отказавшись от него на промежуточных этапах. При этом рассматривается механизм "экстренного тормоза" для государств, которые считают, что решение угрожает их "жизненно важным национальным интересам". Кроме того, новые государства могут фактически оставить на испытательном сроке продолжительностью десять лет или более. В этот период Брюссель сможет приостанавливать их право голоса и применять финансовые меры в случае отступления от требований в сфере демократии и судебной системы. По информации издания, новые члены также должны будут взять на себя юридически обязательное временное обязательство не блокировать решения, согласованные остальными странами ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как ожидается, представит предложения на следующей неделе в рамках плана подготовки Евросоюза к расширению до более чем 30 государств. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, брюссель, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия