https://sputnik-georgia.ru/20260930/ezhegodnyy-rost-pensiy-v-gruzii-prodolzhitsya-na-skolko-vyrastut-vyplaty-v-2027-godu-300901091.html

Ежегодный рост пенсий в Грузии продолжится: на сколько вырастут выплаты в 2027 году?

Ежегодный рост пенсий в Грузии продолжится: на сколько вырастут выплаты в 2027 году?

Sputnik Грузия

Финансирование социальных программ в проекте бюджета на 2027 год увеличивается почти на 600 миллионов лари, а рост выплат рассчитан исходя из прогнозируемой... 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T19:29+0400

2026-09-30T19:29+0400

2026-09-30T20:44+0400

пенсия

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В Грузии в 2027 году продолжится повышение пенсий для возрастных пенсионеров, говорится в первоначальном проекте бюджета на будущий год.Согласно проекту, пенсия для лиц в возрасте 70 лет и старше вырастет на 60 лари и составит 555 лари. Для лиц, проживающих в высокогорных поселениях, пенсия достигнет 665 лари.Пенсия для лиц моложе 70 лет увеличится на 20 лари и составит 390 лари, а для этой же категории, но в высокогорных регионах – 468 лари. В целом финансирование социальных программ увеличивается на 599,5 миллиона лари.Пенсии в стране растут в рамках ежегодной индексации, которая вступила в силу с 1 января 2021 года, – выплаты должны расти ежегодно, в зависимости от экономических факторов.Для пенсионеров в возрасте до 70 лет пенсия растет с учетом инфляции, а для граждан старше 70 лет – с учетом инфляции и 80% от экономического роста. В 2027 году рост пенсий посчитали, исходя из средней годовой инфляции 5,1% и среднего экономического роста на уровне 7,7%.С января 2026 года пенсия для лиц моложе 70 лет составляет 370 лари, в высокогорных поселениях – 444 лари, а для граждан старше 70 лет – 495 лари, в высокогорных поселениях – 595 лари.На сегодняшний день в Грузии пенсия по возрасту полагается женщинам с 60 лет и мужчинам с 65 лет. При этом участники накопительной пенсионной системы к государственной пенсии дополнительно получат накопления в расчете от продолжительности жизни и общей суммы накоплений.Курс лари по отношению к доллару США – 2,6 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа, пенсионер, грузия, новости, экономика