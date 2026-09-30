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Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта
Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта
Sputnik Грузия
Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T13:04+0400
2026-09-30T13:04+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия присоединилась к совместной декларации "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", инициированной США, сообщила посол Грузии в США Тамар Талиашвили. "Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили подписала совместную декларацию "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", – говорится в сообщении, распространенном посольством. Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и активное участие в глобальных технологических процессах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, сша
новости, грузия, сша

Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта

13:04 30.09.2026
© US Embassy Tbilisi, GeorgiaГрузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта
Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2026
© US Embassy Tbilisi, Georgia
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Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия присоединилась к совместной декларации "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", инициированной США, сообщила посол Грузии в США Тамар Талиашвили.
"Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили подписала совместную декларацию "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", – говорится в сообщении, распространенном посольством.
Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и активное участие в глобальных технологических процессах.
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