https://sputnik-georgia.ru/20260930/gruziya-prisoedinilas-k-initsiative-ssha-v-sfere-iskusstvennogo-intellekta-300880312.html

Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта

Грузия присоединилась к инициативе США в сфере искусственного интеллекта

Sputnik Грузия

Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T13:04+0400

2026-09-30T13:04+0400

2026-09-30T13:04+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Грузия присоединилась к совместной декларации "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", инициированной США, сообщила посол Грузии в США Тамар Талиашвили. "Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили подписала совместную декларацию "Партнерства возможностей в области искусственного интеллекта", – говорится в сообщении, распространенном посольством. Инициатива направлена на укрепление международного сотрудничества в сфере искусственного интеллекта (ИИ), развитие инфраструктуры, поддержку инноваций и активное участие в глобальных технологических процессах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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