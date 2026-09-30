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Лифт с шестью жильцами сорвался в жилом доме в Тбилиси
Лифт с шестью жильцами сорвался в жилом доме в Тбилиси
Sputnik Грузия
На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T10:42+0400
2026-09-30T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в результате падения лифта в жилом доме в спальном районе Санзона в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел этой ночью. В момент происшествия в кабине лифта находились шесть человек. На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции. Как сообщили СМИ в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, все шестеро пострадавших в сознании. Им оказали помощь на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилиси
происшествия, новости, грузия, тбилиси
Лифт с шестью жильцами сорвался в жилом доме в Тбилиси
10:42 30.09.2026 (обновлено: 11:04 30.09.2026)
На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в результате падения лифта в жилом доме в спальном районе Санзона в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2".
Инцидент произошел этой ночью. В момент происшествия в кабине лифта находились шесть человек. На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции.
Как сообщили СМИ в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, все шестеро пострадавших в сознании. Им оказали помощь на месте.