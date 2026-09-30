https://sputnik-georgia.ru/20260930/lift-s-shestyu-zhiltsami-sorvalsya-v-zhilom-dome-v-tbilisi-300879886.html

Лифт с шестью жильцами сорвался в жилом доме в Тбилиси

Лифт с шестью жильцами сорвался в жилом доме в Тбилиси

Sputnik Грузия

На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T10:42+0400

2026-09-30T10:42+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Шесть человек пострадали в результате падения лифта в жилом доме в спальном районе Санзона в Тбилиси, сообщил телеканал "Рустави 2". Инцидент произошел этой ночью. В момент происшествия в кабине лифта находились шесть человек. На месте были мобилизованы бригады спасателей, скорой помощи и патрульной полиции. Как сообщили СМИ в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями, все шестеро пострадавших в сознании. Им оказали помощь на месте. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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