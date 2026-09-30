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Минобороны РФ отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО
Минобороны РФ отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО
Sputnik Грузия
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" за сутки превысили 340 бойцов, три бронемашины и 25 автомобилей, сообщили в российском военном ведомстве 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T17:00+0400
2026-09-30T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ.По данным ведомства, группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области, расширяя внешнюю зону контроля, — в результате в кольце окружения был освобожден населенный пункт Шабельное."В кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное", – говорится в сообщении.В оборонном ведомстве РФ добавили, что все попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения пресечены, а бои за Приколотное на территории Харьковщины продолжаются.Кроме того, по сообщению министерства, подразделения северной группировки освободили Толстодубово в Сумской области: штурмовики закрепились в населенном пункте и корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники ВСУ и наносили удары по целям. При зачистке украинских опорных пунктов российские военные, по их данным, обнаружили значительное количество брошенного оружия, боеприпасов и техники.Всего, как утверждают в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 340 бойцов, три бронемашины и 25 автомобилей в зоне ответственности "Севера".Также сообщается, что группировка войск "Восток", продвинувшись в глубину обороны ВСУ, освободила Егоровку в Запорожской области; в зоне ответственности "Востока" противник, по данным ведомства, потерял 280 человек живой силы и четыре автомашины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, минобороны рф, в мире
украина, обострение ситуации вокруг украины, россия, минобороны рф, в мире
Минобороны РФ отчиталось об освобождении трех населенных пунктов в зоне СВО
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" за сутки превысили 340 бойцов, три бронемашины и 25 автомобилей, сообщили в российском военном ведомстве
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Российские военные освободили три населенных пункта в зоне специальной военной операции, заявили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, группировка войск "Север" продолжает сжимать кольцо окружения подразделений ВСУ на северо-востоке Харьковской области, расширяя внешнюю зону контроля, — в результате в кольце окружения был освобожден населенный пункт Шабельное.
"В кольце окружения освобожден населенный пункт Шабельное", – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве РФ добавили, что все попытки бойцов ВСУ вырваться из окружения пресечены, а бои за Приколотное на территории Харьковщины продолжаются.
Кроме того, по сообщению министерства, подразделения северной группировки освободили Толстодубово в Сумской области: штурмовики закрепились в населенном пункте и корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА выявляли маршруты движения техники ВСУ и наносили удары по целям. При зачистке украинских опорных пунктов российские военные, по их данным, обнаружили значительное количество брошенного оружия, боеприпасов и техники.
Всего, как утверждают в Минобороны, за сутки ВСУ потеряли более 340 бойцов, три бронемашины и 25 автомобилей в зоне ответственности "Севера".
Также сообщается, что группировка войск "Восток", продвинувшись в глубину обороны ВСУ, освободила Егоровку в Запорожской области; в зоне ответственности "Востока" противник, по данным ведомства, потерял 280 человек живой силы и четыре автомашины.