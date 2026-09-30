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На сколько выросла экономика Грузии – данные за август

На сколько выросла экономика Грузии – данные за август

Sputnik Грузия

За январь–август 2026 года реальный рост экономики Грузии составил 7,6% 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T18:02+0400

2026-09-30T18:02+0400

2026-09-30T18:26+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Средний показатель реального роста ВВП в августе 2026 года составил 6,3%, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".Средний показатель реального роста экономики в январе–августе 2026 года составил 7,6%.По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в августе 2026 года внесли сферы обрабатывающей промышленности, информации и коммуникации, финансовой и страховой деятельности, недвижимости, торговли, а также транспорта и складирования.Спад зафиксирован в сфере строительства.Для сравнения: экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%, в 2022 году — 11%, в 2023 году — 7,8%, в 2024 году — 9,7%, а в 2025 году — 7,5%.Что выросло и на сколько?По данным "Сакстата", в июне 2026 года экспорт вырос на 24,7%, а импорт – на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.В прошлом месяце в стране было зарегистрировано до 6,3 тысячи новых предприятий – на 35% больше, чем в августе 2025 года."Объем оборота предприятий – плательщиков НДС вырос на 12,1% и составил 16,8 миллиарда лари", – заявил исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе на брифинге.Что касается причин роста по секторам, то, по словам Тодрадзе, в обрабатывающей промышленности он в основном связан с расширением объемов производства нефтепродуктов. Увеличились показатели производства нафты, газойля и мазута. Экспорт этих нефтепродуктов в прошлом месяце вырос примерно в 11 раз в Сингапур, Китай, США и Кот-д’Ивуар.Рост в секторе информации и коммуникаций был в основном связан с разработкой компьютерных программ и расширением объема связанных с этим услуг.В секторе финансовой и страховой деятельности рост объясняется увеличением процентных доходов коммерческих банков.Что касается сферы недвижимости, рост был связан с операциями по купле-продаже земли. Также выросли показатели аренды коммерческих нежилых помещений.Также он отметил, что рост в сфере торговли обусловлен расширением объемов торговли нефтью и нефтепродуктами, это касается и оптовой, и розничной торговли. Кроме того, увеличился объем торговли продуктами питания, напитками, табачными изделиями и фармацевтической продукцией.В секторе транспорта и складского хозяйства рост обусловлен положительными тенденциями во внешней торговле, в частности увеличением объемов экспорта. В результате выросли показатели транспортной обработки и складирования грузов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, китай, тбилиси, сакстат, сингапур