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Парламент принял поправки о снижении порога выплат налога на имущество
Парламент принял поправки о снижении порога выплат налога на имущество
Sputnik Грузия
По уточненным данным, изменения освободят от налога около 81 тысячи лиц 30.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-30T15:35+0400
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2026-09-30T16:24+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество.На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества.Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%.По мнению законодателей, такая модель защитит лиц со средним и низким доходом от дополнительных налоговых обязательств.По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, налоги
экономика, грузия, новости, налоги
Парламент принял поправки о снижении порога выплат налога на имущество
15:35 30.09.2026 (обновлено: 16:24 30.09.2026)
По уточненным данным, изменения освободят от налога около 81 тысячи лиц
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество.
На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества.
Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%.
По мнению законодателей, такая модель защитит лиц со средним и низким доходом от дополнительных налоговых обязательств.
По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год.