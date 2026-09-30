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Парламент принял поправки о снижении порога выплат налога на имущество

Парламент принял поправки о снижении порога выплат налога на имущество

Sputnik Грузия

По уточненным данным, изменения освободят от налога около 81 тысячи лиц 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T15:35+0400

2026-09-30T15:35+0400

2026-09-30T16:24+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял поправки в Налоговый кодекс страны, предполагающие пересмотр порога дохода для уплаты налога на имущество.На сегодняшний день налог на имущество в размере от 0,05% до 0,2% от его стоимости платят лица, доход семей которых в год составляет от 40 тысяч до 100 тысяч лари, а лица с доходом выше 100 тысяч лари в год платят налог в размере 0,8% от стоимости имущества.Поправки предполагают увеличение порога годового дохода до 100 тысяч лари, при этом налог составит уже от 0,8% до 1%.По мнению законодателей, такая модель защитит лиц со средним и низким доходом от дополнительных налоговых обязательств.По уточненным данным, от налога будут освобождены около 81 тысячи лиц, а бюджет 2026 года потеряет около 22,3 миллиона лари, так как поправки коснутся налоговых выплат за 2025 год.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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