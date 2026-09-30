https://sputnik-georgia.ru/20260930/pochemu-v-tbilisi-demontiruyut-zdaniya-gosshkol--otvet-minobrazovaniya-300895359.html

Почему в Тбилиси демонтируют здания госшкол – ответ Минобразования

Почему в Тбилиси демонтируют здания госшкол – ответ Минобразования

Sputnik Грузия

Школы, здания которых признаны потенциально опасными, могут временно переводить на дистанционное обучение примерно на одну неделю 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T21:22+0400

2026-09-30T21:22+0400

2026-09-30T21:23+0400

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Сообщения об отчуждении территорий ряда тбилисских школ являются ложными – если здание подлежит демонтажу, то на его месте вновь построят школу, говорится в сообщении Минобразования и науки Грузии.С началом нового учебного года родители учеников нескольких государственных школ Тбилиси вышли на акции протеста. По их словам, 16 и 17 сентября родителей и администрацию школ уведомили об аварийном состоянии зданий и необходимости их демонтажа. Эти меры подразумевают распределение учеников и педагогов по другим тбилисским школам. После протестов родителей и педагогов школы №21 Минобразования приняло решение отложить демонтаж до следующего учебного года, а на данном этапе провести укрепительные работы.В Минобразования пояснили, что в целях обновления и развития школьной инфраструктуры ведомство в текущем году определило перечень государственных школ, в которых необходимо провести инфраструктурные работы.Этот перечень был направлен министерству регионального развития и инфраструктуры, чтобы на основании соответствующих экспертных оценок и заключений Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули определить для каждой школы характер и масштаб необходимых работ – будет ли проведена полная реабилитация школы или, исходя из ее состояния, потребуется строительство нового здания на той же территории.Цель проведения инфраструктурных работ в школах – исключительно создание для учеников и учителей безопасной учебной среды, соответствующей современным стандартам."Что касается перевода учебного процесса в некоторых школах в альтернативные помещения, это является временной необходимостью, чтобы в конечном итоге ученики смогли вернуться в свои школы и продолжить обучение в улучшенных, безопасных и соответствующих требованиям условиях", – отмечено в сообщении.В случае если зданию конкретной школы по результатам проверки Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули присваивается IV категория, его эксплуатация представляет опасность, а при внешнем воздействии существует риск немедленного обрушения отдельных конструкций.Соответственно, как только конкретной школе присваивается IV категория, Министерство образования, науки и молодежи Грузии незамедлительно принимает превентивное решение о временном – примерно на одну неделю – переводе учебного процесса в дистанционный формат."Важно, что присвоение IV категории автоматически не означает необходимости строительства нового здания школы. Каждый случай оценивается индивидуально на основании дополнительной экспертной оценки и совместного решения соответствующих ведомств", – уточнили в ведомстве.Решения комиссии, по информации Минобразования, основываются на двух главных принципах – обеспечении безопасности учеников и персонала и сохранении непрерывности учебного процесса. В зависимости от реального состояния школьных зданий решение комиссии может отличаться для разных школ."Мы хорошо понимаем, что школьная инфраструктура является одной из важных проблем системы образования. Именно поэтому мы начали масштабный процесс обновления школьной инфраструктуры, цель которого – системно и последовательно решить существующие проблемы и создать для каждого ученика безопасную, современную и достойную учебную среду", – говорится в сообщении.В Минобразования призвали конкретных лиц и средства массовой информации ответственно относиться к этому вопросу и воздерживаться от распространения недостоверной информации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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