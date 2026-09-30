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Почему журналистика стала поверхностной? Фейки в грузино-российских отношениях

Почему журналистика стала поверхностной? Фейки в грузино-российских отношениях

Sputnik Грузия

В Тбилиси прошел круглый стол "Вызовы информационной повестки. Объективный контент и фейки вокруг Грузии и России". В нем приняли участие эксперты, политологи... 30.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-30T18:51+0400

2026-09-30T18:51+0400

2026-09-30T18:58+0400

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Участники обсудили вызовы современной журналистики, назвав важной причиной технологические изменения. Эксперты отметили, что огромный поток информации часто оказывается непроверенным, медиа идут на поводу у спроса на "желтый" контент.Также участники встречи подчеркнули что грузино-российские отношения стали жертвой пропаганды. Было отмечено, что журналистика стала поверхностной и работает принцип "произошло – рассказал", а в причины и следствия никто не вникает.Участники круглого стола сошлись во мнении, что подобные встречи важны для преодоления кризиса в медиасфере, борьбы с фейками и возвращения к принципам объективной, глубокой журналистики.

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